Мужчина занялся сексом с 200 женщинами и родил 160 детей: зачем это ему

В Великобритании проживает 51-летний отец 160 детей. Он говорит, что занимался сексом с 200 женщинами, чтобы помочь им забеременеть, однако с большинством детей не общается.

Об этом пишет mirror.co.uk.

51-летний Джо рассказал, что сделал своей миссией помогать женщинам забеременеть – через "частичный половой акт", то есть секс без поцелуев, естественный половой акт или искусственное оплодотворение. Он признался, что у него был секс с 200 женщинами. В общей сложности он является отцом более 160 детей, из которых знает только 60.

Муж признался, что не знает всех своих детей. / Фото: mirror.co.uk

Мужчина говорит, что женщины, желающие забеременеть, находят его в социальных сетях. И после этого он обсуждает, каким образом они хотели бы это сделать — естественным сексом или с помощью искусственного оплодотворения. Он добавил, что однажды даже отправлял свою сперму курьерской доставкой.

"Люди связываются со мной через Facebook или Instagram, или пишут мне по электронной почте и просят о помощи, и я обычно спрашиваю их об их месячных. Я использую дату начала менструации для всех своих расчетов и вношу ее в калькулятор, а затем мы назначаем дату встречи и обсуждаем, как именно они хотят это сделать. Для некоторых людей естественное оплодотворение наиболее эффективно, но некоторые люди находятся в отношениях, поэтому они предпочитают сделать искусственное оплодотворение", — рассказал Джо.

Мужчина признался, что его на День отца поздравляют не все его дети и он редко получает подарки.

"На этот День отца я, пожалуй, поговорю с десятком своих детей. У меня все равно не хватило бы времени пообщаться со 160 детьми, так получилось", — говорит Джо.

Напомним, в Великобритании произошел громкий скандал с депутатом от Консервативной партии, который ночью позвонил руководству политической силы и умолял "освободить его из секс-притона".

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