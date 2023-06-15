Мужчина занялся сексом с деревом посреди людного сада: его сняли на видео

Он совершил акт посреди белого дня на глазах у прохожих.

В Великобритании мужчина разделся догола в Садах королевы Елизаветы, Солсбери, и занялся сексом с деревом.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

40-летний мужчина совершал половой акт посреди белого дня перед ошеломленными зрителями. Очевидцы, которых было около 25-ти, сняли его на видео.

В ролике видно, как он целует и трется о дерево, снимает шорты и рубашку, прежде чем перейти к делу.

Мужчина занялся сексом с деревом / Фото: dailystar.co.uk

Свидетель, снимавший странное занятие любовью, смеялся и кричал: "Что, черт побери, происходит на самом деле? Он занимается сексом с деревом? Что происходит?".

Мужчина занялся сексом с деревом / Фото: dailystar.co.uk

В результате голого любовника арестовали.

Представитель полиции Уилтшир заявил: "Вчера 40-летний мужчина был арестован по подозрению в непристойном обнажении после того, как полицейские были вызваны в Сады королевы Елизаветы вскоре после 16:30 после нескольких сообщений от представителей общественности об обнаженном мужчине. Он был взят под арест. освобожден под залог, пока идет расследование".

Напомним, девушка три месяца занималась сексом с мужчиной, который оказался женщиной. На суде подозреваемая раскаялась.

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