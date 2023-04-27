Мужчина занялся сексом с женой перед соседями, чтобы отомстить им: чем все закончилось

В городе Блендфорд Форум в Великобритании 28-летний мужчина занялся сексом с женой и мастурбировал на глазах у соседей. Он это сделал, чтобы отомстить одной из женщин из-за ее замечаний относительно места на парковке.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

28-летний Крейг МакКоннелл парковал свой автомобиль и автофургон на месте, принадлежавшем его соседке. Поэтому женщина устроила скандал и разбудила младенца МакКоннелла. Тогда мужчина вышел на парковку и начал там мастурбировать, а потом еще и занялся сексом с женой. Этот момент заметили соседи и зафиксировала камера видеонаблюдения.

Возмущенные жители дома обратились в полицию и поэтому судили мужчину. Адвокат 28-летнего МакКоннелла убеждал суд, что пара не знала, что за ними наблюдают, и это было только разовое нарушение.

В Великобритании мужчина из-за места на парковке занимался сексом с супругой. / Фото: dailystar.co.uk

Прокурор на суде заявил, что супруги своей дерзостью хотели запугать соседку, которая сделала мужу замечание из-за места на парковке. Он добавил, что мужчина был на улице совершенно обнажен и сначала касался своего полового органа, а потом еще и занялся сексом с партнершей.

"Он был у всех на виду, и миссис Брайант видела, что он мастурбирует. Она считает это совершенно отвратительным. Она узнала его. Она считает, что это была попытка шокировать и запугать ее. Приблизительно через пять минут она видит, как получается. партнер подсудимого. Она поцеловала обвиняемого, а затем они вступили в половую связь за столбиком", — сказал на суде прокурор Шивон Оксли.

Магистрат вынес ему общественное предписание на 18 месяцев, что предусматривает до 30 дней активности и 150 часов неоплачиваемых общественных работ.

Он также должен выплатить 250 фунтов стерлингов своей соседке и 85 фунтов стерлингов и 114 фунтов стерлингов судебного сбора. Кроме того, супруги, которые занимались сексом на глазах у соседей, на суде заявили, что решили переехать из этого района.

Напомним, в столице Польши Варшаве задержали 28-летнего мужчину, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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