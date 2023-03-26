Мужчина запихнул себе в анус стакан с водой и ходил так несколько дней: чем все закончилось (фото)

В Непале 47-летний женатый мужчина запихнул себе в анус стакан с водой и проходил так несколько дней. Он обратился к медикам только после того, как начал страдать из-за запоров.

Об этом пишет Journal of Nepal Medical Association.

Мужчина обратился к медикам и объяснил, что он страдает из-за запоров. Лишь впоследствии непалец признался, что он для самоудовлетворения запихнул себе в анус 12-сантиметровый стакан с водой, где он застрял. Мужчина утверждает, что он это сделал в состоянии алкогольного опьянения.

Рентгеновские снимки показали стакан с водой в перевернутом положении в верхней части прямой и толстой кишки. Первые попытки вытащить стакан из прямой кишки мужчины в больнице оказались неудачными.

Фото: Journal of Nepal Медицинская Association.

"Попросив пациента лечь на спину с поднятыми ногами, хирурги попытались вытащить стакан вручную. Однако им это не удалось, поскольку стекло "невозможно было ухватить, чтобы вытащить", и существовал "значительно высокий риск разбиения стекла, что могло, в свою очередь, произвести к травмированию кишечника", — отметили медики.

Медики провели операцию, чтобы вытащить из ануса мужчины стакан.

Фото: Journal of Nepal Медицинская Association.

Медики из Непала отметили, что большинство случаев, когда в прямой кишке застревают предметы, приходится на мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Они добавили, что ранее сообщалось о таких предметах, как бутылки из-под газировки и пива, контейнеры из-под дезодоранта, деревянные или резиновые предметы, кости и батарейки, застрявшие в заднем проходе пациентов.

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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