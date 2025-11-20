Мужчина запихнул в нос рекордное количество спичек — фото

Мартин Стребы / © Guinness World Records

Реклама

42-летний Мартин Стребы из Швеции установил нестандартный мировой рекорд, запихнув себе в нос 81 спичку.

На этот эксперимент его подтолкнули собственные дети, которые заинтересовались Книгой рекордов Гиннеса и захотели, чтобы папа тоже попал на ее страницы, говорится на официальном сайте GWR.

Стребы признался, что сначала не верил, что сможет быть «лучшим в мире» хотя бы в чем-то. Но после того, как дети показали ему разные удивительные рекорды, он решил найти категорию, в которой имел бы шанс. Его внимание привлек рекорд из наибольшего количества спичек, размещенных в ноздрях. Предыдущее достижение составило 68 штук.

Реклама

Во время пробных попыток Стребы понял, что может существенно растягивать ноздри и хорошо переносит дискомфорт. Наибольшей сложностью стало удержать спички – стоило вставить несколько, как другие выпадали. После многочисленных тренировок он выработал технику, позволившую минимизировать потери.

Мартин Стребы / © Guinness World Records

В итоге шведу удалось превзойти предыдущий рекорд и разместить в ноздрях сразу 81 спичку.

«Я хочу, чтобы мои дети гордились мной так же, как я горжусь своим отцом. Он научил меня намного больше, чем я могу описать», — сказал Стребы после установления рекорда.

Напомним, самый старый человек планеты рассказал секрет своего долголетия.