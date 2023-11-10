Мужчина заплатил рекордные 2 млн грн за одного краба: в чем его ценность (фото)

В Японии продали на аукционе снежный краб за рекордную цену – 10 миллионов иен.

Об этом пишет Mirror.

Сумма эквивалентна 57 тысячам долларов или 2 миллионам гривен. Роскошный морепродукт был продан 6 ноября в рыбацком порту Хамасака в городе Синонсен.

Краба приобрел 47-летний Ресуке Уэмура – владелец ресторана Ryouriya Uemura.

На аукционе продали снежного краба за рекордную цену / Фото: Newsflash

Он сказал: "Я хотел получить один в первый день, несмотря ни на что. Крабы в рыболовном порту Хамасака высокого качества, и я хочу, чтобы об этом стало больше известно. Я хотел бы съесть снежного краба вместе с посетителями моего ресторана".

Сообщается, что его вес 1,2 кг.

На аукционе продали снежного краба за рекордную цену / Фото: Newsflash

"Мацуба-гани", как еще называют самцов снежного краба, ловят у берегов Санин на юго-западном побережье Хонсю, главного острова Японии.

Аукционная цена рекордная: в прошлом году краба продали за 3,15 миллиона иен.

Цена за крабов в последнее время выросла из-за сокращения популяции нескольких видов в Беринговом море. В результате оползней целые флотилии, занимающиеся ловом крабов, оказались пришвартованными к берегу, а переработчики вовсю пытаются найти новые источники морепродуктов. Одним из таких катастроф стало широкое исчезновение 11 миллиардов снежных крабов в Беринговом море в 2021 году.

Хотя крабы стоят дорого, они по-прежнему не являются самыми дорогими морепродуктами в мире. Самым дорогим остается тунец Bluefin.

Напомним, недавно на аукционе продали самый большой голубой бриллиант. Сумма и вес драгоценности ошеломляют.

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