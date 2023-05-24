Мужчина запретил невесте одевать белое платье, потому что она "слишком нечиста": что сделала женщина

Женщина была озадачена, когда ее будущий муж сказал ей, что она не может носить белое в день их свадьбы, потому что она не девственница.

Он сказал, что ей следует "носить красное", поскольку "невесты носят белое только тогда, когда они чисты".

Об этом она написала на Reddit.

"Я встречаюсь со своим женихом шесть лет и мы обручены последние восемь месяцев. Давайте просто назовем его Райан. Итак, около месяца назад Райан ни с того ни с сего сказал, что разговаривал с некоторыми из своих коллег и подумал, что мне не следует носить белое платье. Он сказал мне, что невесты носят белое только тогда, когда они чисты. Райан все еще заявляет, что моя одежда в белом будет обманывать всех гостей и что для ребят все по-другому. Все это, честно говоря, заставило меня сомневаться даже в том, чтобы выходить замуж за этого мужчину", — поделилась она.

Скриншот / Фото: reddit.com

Невеста добавила, что это ей стало очень неприятно. Также она подчеркнула, что ее избранник – не религиозный человек. А девственность она потеряла еще в 18 лет, до знакомства с будущим мужем.

Впоследствии женщина приобрела белое платье. Когда же узнал ее любимый, то устроил ей истерику.

В результате женщина решила не выходить за него замуж. Через месяц она снова написала на платформе о том, что готова идти на новые свидания:

"Мне за двадцать, и я только что разорвала помолвку. Это будет мое первое свидание за много лет".

Скриншот / Фото: reddit.com

Ей было интересно, что ей надеть на свидание, но людей больше интересовал тот факт, что она избавилась от своего бывшего.

Я так радуюсь, что ты бросила этого чувака

Класс! Поздравляю тебя

Не одевай красное платье. Рад слышать, что ты с ним порвала!

Напомним, жених разоблачил на измене свою любимую и свидетеля. Как он отомстил прямо во время их свадьбы.

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