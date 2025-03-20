Мужчина зарабатывает 42 тысячи долларов, поднимая на гору уставших женщин на плечах – фото

В Китае изобретательный гид зарабатывает деньги, поднимая уставших женщин на гору.

Об этом пишет New York Post.

26-летний Сяо Чен, работающий на горе Тайшань в провинции Шаньдун, сопровождает туристов во время их восхождения на вершину – но многие из его клиенток часто просят, чтобы он поднял их на последних 1000 ступенях.

Он начинает с того, что держит их за руку в течение большей части маршрута, а когда они устают, Чен переносит их на своих плечах.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО находится на высоте 1533 метра.

Как сообщается, Чен зарабатывает более 300 000 китайских юаней (около 42 000 долларов США) как "компаньон для восхождения" для своих клиенток в возрасте от 25 до 40 лет.

Гид Сяо Чэн поднимает на гору уставших женщин / Фото: Jam Press

Он поднимается на гору дважды в день, зарабатывая около 600 юаней – 83 доллара США – за поход днем и 54 доллара США ночью.

В месяц выпускник спортивной школы может заработать около 6 400 долларов. По его словам, он тратит около получаса на то, чтобы поднять кого-то на последние 1000 ступенек к вершине.

Гид Сяо Чэн поднимает на гору уставших женщин / Фото: Jam Press

Из-за высокого спроса на его услуги Чен, как сообщается, начал нанимать членов команды, чтобы разделить нагрузку.

Напомним, 360-килограммовая секс-работница похвасталась, как зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц. Американка работает около восьми часов в день.

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