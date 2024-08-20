Мужчина зарабатывает миллион долларов в год в своем ресторане, но у него не было ни одного клиента

Американец Дрю Талберт зарабатывает почти семизначную сумму в год в своем ресторане, но у него никогда не было клиентов.

Об этом пишет NBC News.

Bistro Huddy, вымышленное заведение, существующее только в TikTok – это сверхуспешное произведение Талберта, собравшего 4,5 миллиона подписчиков у него на платформе, где он публикует комедийные сценки об индустрии общественного питания.

Несмотря на то, что он никогда не подавал ни капли еды, бизнес процветает благодаря партнерским отношениям с брендами, подпискам на Patreon и продажам товаров и теперь он получает "шестизначный диапазон в год" дохода.

"Мы оказались в финансовом положении, о котором могли только мечтать пять лет назад", — рассказал официант, который стал комиком. "Мы жили месяц за месяцем, едва сводя концы с концами, и теперь можем накапливать на пенсию".

Дрю Талберт / Фото: скриншот с видео

Bistro Huddy, названный в честь его сына Хадсона, опирается на 22 года реального опыта работы в ресторане Талберта для вирусных скетчей, в которых он одевает один из своих многочисленных париков, чтобы играть нескольких персонажей, являющихся коллегами, клиентами и другими.

Есть менеджер ресторана Терри, а также повар по имени Пиклз, хостес Эмбер и бармен, которого зовут Клинт — всех их играет Талберт, пробовавшийся на актерские роли и преподававший импровизацию, работая в ресторане.

Некоторые персонажи даже имеют собственные профили в TikTok, например у работницы Bistro Huddy Николь Б., которая уже может похвастаться более чем 693 000 подписчиками в приложении.

Поклонники Bistro Huddy говорят, что зарисовки напоминают им о времени, проведенном в ресторанной индустрии, в то время как другие говорят, что персонажи настолько убедительны, что они забывают, что их всех играет один парень.

"Люди видят Николь и представляют эту замечательную блондинку – они даже больше не видят меня", – объяснил Талберт. "Теперь люди проектируют на меня свое собственное представление о том, какими эти персонажи были бы в реальной жизни. Я только проводник".

Дрю Талберт / Фото: скриншот с видео

Талберт начал делать комедийные онлайн-зарисовки во время пандемии после того, как его жена показала ему других создателей на платформе, и это окупилось. Кроме его огромного количества подписчиков на TikTok, у него есть 776 тысяч поклонников в Instagram и 1,5 миллиона на YouTube.

Пока он не планирует расширять свой бренд — несмотря на переговоры с литературными агентами и другими людьми, которые могли бы помочь превратить шоу в полноценный ситком, — наслаждаясь реальностью "полного творческого контроля" и возможностью быть дома с детьми.

"Каждый ищет свою нишу", – сказал Талберт. "Я смог использовать свой опыт в скетч-комедии, над которым работал годами. Сценарий, игра актеров, персонажи все это как-то сошлось".

Напомним, кафе подало в суд на клиента из-за безумных чаевых. То, что сначала считалось хорошим делом, вскоре превратилось в письмо с угрозами.

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