Мужчина зарабатывает миллион гривен на своем пукании: "Шокирован спросом" (фото)

Нат Уайлд не может поверить, насколько велик спрос на его видео с пердением.

Австралийский стриптизер Нат Уайлд, ранее рассказавший, как часто женщины изменяют своим партнерам во время девичника, теперь поделился еще одним своим способом дохода. Так, он зарабатывает на продаже видеозаписей пердежа.

Об этом он рассказал Metro.

Нат похвастался, что заработал на этом много денег. Он даже ест продукты, которые, как он знает, приведут к вздутию живота.

"Я специализируюсь на создании видео с пуканием", — объяснил он. "На самом деле, я зарабатываю около 3000 австралийских долларов (78 875 гривен) в месяц только на них".

Хотя Нат начинал работать официантом топлесс, вскоре он начал приобретать все большую популярность в своих социальных сетях. Вскоре Нат перешел на OnlyFans, решив "попробовать".

"Сначала все было очень скромно, только фотографии меня полуобнаженного и короткие видео, где я позирую – немного неприличнее, чем то, что можно было публиковать в Instagram", — объяснил он. "Довольно скоро я зарабатывал достаточно, чтобы бросить работу столяра. Отсутствие необходимости работать по восемь часов в день и ездить на работу было огромным бонусом – теперь у меня есть свобода работать из дома".

Нат Уайлд / Фото: instagram.com/NATH_WYLD

После успеха на OnlyFans Нату начали поступать запросы на съемку видео с пуканием, что поначалу не очень его привлекало. Но вскоре он получал все больше и больше запросов и решил снять одно видео в своей спальне.

"Я был в шоке, без всякого каламбура, спросом, и с тех пор я делаю их", — объяснил он.

Нат Уайлд / Фото: instagram.com/NATH_WYLD

Нат добавил, что запросы разнятся: некоторые подписчики хотят видеть выражение его лица. "Что касается ракурсов, то люди хотят видеть определенные вещи, например большой план или общий вид. Или, возможно, чтобы я все время оставался одетым", — добавил он. "Кто-то хочет видеть выражение моего лица, а кто-то просто хочет видеть меня издалека. Во время съемок происходит определенная рутина. Сейчас это почти как часовой механизм. Нужно хорошо поесть, чтобы сдуться и выпустить газы, а после этого это происходит естественно".

Нат Уайлд / Фото: instagram.com/NATH_WYLD

Нат похвастался, что зарабатывает более 200 000 австралийских долларов (5 258 000 гривен) в год благодаря своему контенту, причем видео с его пуканием составляют около 20 процентов его прибыли.

Напомним, женщина засыпала экс-любимую своего парня видео, где выпускает газы. 25-летней британке грозит тюрьма.

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