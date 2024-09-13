Мужчина зарабатывает на том, что портит чужие свадьбы: сколько это стоит (видео)

Испанец придумал гениальный способ зарабатывать деньги – портить свадьбу, притворяясь любовником невесты или жениха и предлагая им сбежать вместе.

Об этом пишет Oddity Central.

Об Эрнесто, мужчине средних лет, стоящем за этой удивительной услугой, заговорили в Испании после того, как он появился в вирусном видео, размещенном в TikTok. Он утверждает, что хотя большинство людей считают день своей свадьбы самым счастливым в своей жизни, для некоторых он является ужасом, который ждет его. И эти несколько человек являются его клиентами. За базовый гонорар в 500 евро Эрнесто обещает испортить свадьбу клиента и выдавать себя за любовь их жизни, умоляя их сбежать вместе, лишь бы отменить событие.

"Если ты сомневаешься, не хочешь жениться или не знаешь, как сказать "нет", не волнуйся больше, я отменю свадьбу для тебя", – говорит Эрнесто в видео. "Тебе нужно только сказать мне время, место и дату, и я явлюсь на церемонию. Я скажу, что я – любовь твоей жизни, и мы удерем вместе, держась за руки".

Очевидно, сервис начинался как шутка, но после того, как на него посыпались запросы от заинтересованных лиц, Эрнесто понял, что он чего-то удосужился. В настоящее время он берет 500 евро за срыв мероприятия, что не содержит расходы на проезд, но ему доплачивают в случае непредвиденных инцидентов. Например, если ему дают пощечину, бьют кулаком или ногой, он получает больше. Каждая пощечина приносит ему 50 евро.

"Каждая пощечина стоит 50 евро. Я пытаюсь бежать, но я знаю, что каждый раз, когда меня бьют, мне платят больше. Поэтому, если я могу бежать медленнее, я бегу медленнее. Так я зарабатываю свои деньги", — пояснил Эрнесто.

Услуга Эрнесто оказалась достаточно популярной и сейчас у него якобы есть полностью расписанный график до 2 ноября.

Напомним, муж изменил жене с ее подружкой прямо на свадьбе. Теперь невеста смеется над этой ситуацией последней.

Читайте также: