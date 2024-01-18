Мужчина заставил пилотов развернуть самолет в воздухе: что он натворил

159 пассажиров вовремя не добрались до места назначения.

Рейс, следовавший из Токио, Япония, в США, был вынужден вернуться назад после того, как пьяный пассажир укусил бортпроводника.

Об этом пишет The Japan Times.

Сообщается, что "сильно пьяный" 55-летний мужчина на рейсе 118 All Nippon Airways (ANA) укусил члена экипажа за руку.

Рейсовый радар показывает, что самолет, на борту которого находились 159 пассажиров, взлетел в 21:47 16 января по местному времени в Сиэтл, штат Вашингтон, но был перенаправлен обратно в аэропорт Ханеда в Токио.

Пилоты развернули самолет из-за пьяного пассажира / Фото: FlightRadar24

Представитель ANA сообщил CNN, что стюардесса получила легкие травмы, а столичная полиция Токио задержала неназванного американца после того, как самолет приземлился в городе.

Японская телекомпания TBS сообщила, что укусивший пассажир сказал следователям, что "не помнит" своего поведения на борту.

Напомним, работница аэропорта устроила скандал и жестоко избила коллег на глазах у пассажиров. Она не на шутку разозлилась.

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