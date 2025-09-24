Мужчина застрял головой в светофоре после ДТП — видео

Реклама

В Китае мужчина стал звездой Сети после того, как провел почти час с головой, застрявшей в светофоре после того, как врезался в него на электросамокате.

В социальных сетях, в частности на Reddit, много внимания привлекло чудаковатое дорожно-транспортное происшествие, когда молодой человек на электросамокате врезался во временный светофор в городе Чэнду.

После удара голова парня каким-то образом застряла внутри светофора, и пожарным пришлось вызвать спасателей, чтобы вытащить его из необычной клетки.

Однако это было легче сказать, чем сделать, поскольку спасатели потратили около 40 минут, разрезая металлический корпус, чтобы безопасно освободить голову мужчины.

После этого мужчину доставили в местную больницу, где он полностью поправился, но ему будет гораздо труднее оправиться от веселых шуток в Интернете: «Лобовое столкновение, но с легкими повреждениями», «Это такая же редкость, как выигрыш в лотерею».

