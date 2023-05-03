Мужчина застрял в детском аттракционе и умер: почему так произошло

В Великобритании 49-летний мужчина застрял в детском аттракционе. Его удалось спасти, однако через два дня он скончался в больнице.

Об этом пишет news.sky.com.

49-летний Карл О'Киф, отец троих детей, поскользнулся и застрял в одной из пещер крытого веревочного парка в графстве Камбрия. Сотрудники парка развлечений не могли его вытащить самостоятельно, а потому вызвали экстренные службы. Он пробыл в пещере 4 часа. Карл был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы Карлайла с травмами, полученными во время обрушения. Он умер там спустя два дня.

Известно, что О'Киф вошел в крытую пещеру в развлекательном центре вместе со своей племянницей во время празднования дня рождения. Сестра покойного рассказала, что ее брат был прекрасным человеком, любившим жизнь. Теперь его семья чувствует себя опустошенной.

Напомним, мальчик скончался во время обычного исследования сна.

Также в США невеста погибла на собственной свадьбе, а ее возлюбленный получил тяжелые травмы. Трагедия произошла из-за ДТП.

Читайте также: