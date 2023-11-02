Мужчина застрял в дорожном конусе: зачем он туда залез и кто его спас (видео)

Инцидент был снят на видео.

В Бразилии мужчина попал в ловушку, застряв в дорожном конусе.

Об этом пишет NTK.

Рабочие собирали временные ограждения на оживленной дороге, когда один из инженеров заметил, что один из них гораздо тяжелее, чем предстоит.

Затем работник услышал приглушенный голос изнутри гигантского конуса.

Один из наблюдателей снял на свой мобильный телефон, как рабочий разговаривал с пойманным в ловушку мужчиной, перевернув конус на бок.

Он понял, что мужчина застрял внутри и поднял его. Через мгновение неудачника удалось высвободить.

Мужчина пояснил, что он рискнул проникнуть внутрь конуса, спасаясь от сильного дождя.

В дорожной полиции заявили, что в результате странного происшествия местный житель не пострадал.

Напомним, туриста арестовали в португальском ресторане из-за неправильного перевода фрукта. Стало известно, что он написал.

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