Мужчина застрял в колодце на три дня, потому что селяне думали, что слышат крики привидений – фото

Жители сообщали о странных криках из отдаленного леса ночью, которые становились все громче и интенсивнее.

Китаец упал в заброшенный колодец в Таиланде и остался в ловушке на три дня – его крики о помощи селяне приняли за звуки привидений.

Об этом пишет SCMP.

24 ноября местная полиция в Маэ Сот, провинция Так, неподалеку от тайско-мьянманской границы, получила сообщение от селян, слышавших странные крики, доносившиеся из соседнего глухого леса.

Когда полицейские и спасатели отправились в лес, чтобы провести расследование, они неожиданно услышали голос, который откликнулся в ответ. Следуя за источником звука, они обнаружили китайца, который оказался в ловушке на дне сухого колодца глубиной 12 метров в лесу.

Спасательная операция длилась 30 минут, и мужчину нашли в ослабленном состоянии с переломом левого запястья, сотрясением мозга и ушибами всего тела. Его немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Через переводчика мужчина, идентифицированный как 22-летний Лю Чуаньи, рассказал, что он был в ловушке в колодце в течение трех дней и ночей без еды и воды. Чтобы сохранить силы, он звал на помощь только раз в час.

Жители соседних домов сообщили, что три дня назад слышали странные крики из леса, особенно ночью, когда звуки становились все громче и интенсивнее. Приняв эти звуки за призраков, они избегали выходить на улицу после наступления темноты и не решались изучить источник.

Мужчина провел в колодце три дня / Фото: 163.com

Сейчас Лю вне опасности, и спасатели подозревают, что он заблудился в лесу и случайно упал в колодец, пытаясь найти выход. Причины его пребывания на границе между Таиландом и Мьянмой остаются непонятными, но власти связались с иммиграционной службой, чтобы выяснить, как он очутился в этой местности.

Тем временем принимаются меры по накрытию колодца крышкой, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Инцидент стал источником шуток среди китайских пользователей Сети: "Китаец кричит о помощи в глуши? Конечно, местные жители не понимают языка и могут подумать, что это волшебник, произносящий заклинание".

Напомним, мужчина более 60 дней живет под водой. Он рассказал, как обустроился на глубине 11 метров.

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