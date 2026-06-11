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Мужчина застукал свою девушку в постели с 19-летним сыном: его поступок шокировал всю страну
Мужчина застукал свою девушку и сына в одной постели и шокировал всю страну своим поступком.
В Австралии мужчина застукал свою 38-летнюю партнершу в постели с 19-летним сыном. Он снял интимный момент на видео и опубликовал все в соцсетях.
Об этом пишет dailymail.com
Строитель Леви Хилтон застал свою 38-летнюю партнершу Джессику Те Хуйя и сына-подростка Лоренцо от предыдущих отношений, который спит рядом с ней. Он снял этот момент на видео. А потом поделился этими кадрами со своими 6000 подписчиками в Instagram.
На видео он кричит на женщину: «Ты занимаешься сексом с моим сыном?»
Видео быстро стало «вирусным» в Австралии и люди начали его активно обсуждать. Некоторые отметили, что это может быть постановкой ради популярности. Но все его «герои» это отрицали.
Джессика рассказала, что после публикации видео она столкнулась с волной хейта. С Леви она решила порвать, зато с его сыном отношения продолжаются.
«Его сын заступался за меня и стал большим мужчиной, чем когда-либо будет его отец», — сказала она.
Лоренцо же рассказал журналистам, что ему никогда не нравилось, как его отец относился к Джессике.
Леви Хилтон же опубликовал в Сети скриншоты переписок с бывшей и своим сыном. Так, парень отметил, что любит свою девушку и просит отца не делать еще хуже.
Теперь Леви заявил, что не жалеет о своем поступке: «Я был полностью ошеломлен ситуацией, которая мгновенно перевернула мою жизнь. Это было шокирующе, потрясающе, и я никогда не мог быть к этому эмоционально готов».
Напомним, пара устроила интимное шоу в самолете и поплатилась за это