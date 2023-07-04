Мужчина засунул пенис в муравейник, чтобы увеличить его: чем все закончилось (видео)

Он прибег к довольно жесткому методу.

В Таиланде мужчина засунул свой пенис в муравейник, чтобы увеличить его.

Об этом пишет thethaiger.com.

Также он думал, что это отличное средство от эректильной дисфункции.

Впрочем, все пошло не по плану, поскольку распространяемое в социальных сетях видео показывает момент сожаления, когда он вытаскивает свой половой орган обратно из гнезда и быстро стряхивает с него муравьев. Также он поливал их водой, поскольку они начали кусать.

Мужчина сообщил, что "в результате его укушенный муравьями пенис сильно отек".

Некоторые онлайн комментаторы также подтвердили, что укусы муравьев могут обеспечить "гомеопатическое облегчение или лекарство от эректильной дисфункции".

Впрочем, доктор Сорранай Онван из клиники красоты в северной провинции Чаингмай сказал, что это не так.

Он отметил, что люди должны выбирать более подходящие методы лечения эректильной дисфункции, в том числе лекарства или даже хирургические вмешательства.

Врач добавил, что укусы муравьев могут вызвать дальнейшие осложнения в виде дерматита или инфекций.

Напомним, недавно мужчине пришлось ломать молотком замок на пенисе. Он разошелся с возлюбленной, которая забрала ключ.

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