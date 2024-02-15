Мужчина засунул себе в нос рекордное количество спичек: известно сколько

Житель Дании установил мировой рекорд по количеству спичек в носу.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

39-летний Питер фон Танген Бусков засунул в ноздри 68 спичек. Он – первый человек, установивший этот рекорд. Чтобы получить его, ему нужно было набрать не менее 45 баллов.

"Удивительно, это не очень больно", — сказал он. "У меня довольно большие ноздри и довольно эластичная кожа. Я уверен, что это очень помогло".

Питеру, работающему в сфере делового администрирования и планирующему вскоре возобновить преподавание социальных наук в средней школе, пришла в голову идея попытаться выполнить эту задачу после размышлений о различных "забавных рекордах", которых он мог бы достичь.

Он признает, что эта идея была "немного случайной", поскольку раньше у него никогда не возникало желания вставлять предметы в нос, даже когда он был ребёнком.

Питер фон Танген Бусков / Фото: guinnessworldrecords.com

Питер говорит, что его ноздри были на максимальной мощности при 68 спичках, но он не исключает возможности продолжить свой рекорд в будущем: "Для меня увеличение мощности потребует некоторой тренировки, или, возможно, мой нос вырастет по мере того, как я буду стареть".

Питер, выросший на книгах рекордов Гиннеса, очень рад, что установил собственный мировой рекорд.

Он добавил: "Я всегда стараюсь искать интересные и необычные стороны жизни. Есть так много удивительных вещей, которые можно испытать, увидеть или сделать, если мы останемся открыты для этого. Я надеюсь, что этот удивительный маленький рекорд сможет напомнить людям, что не стоит забывать немного поиграть, и, возможно, вдохновит других установить рекорд самостоятельно".

Сейчас Питер подумывает о попытке установить другой тип рекорда, который, как и его нынешний, содержит засовывание вещей в лицевое отверстие: быстрое питание. Однако, чтобы добиться успеха, он признает, что ему понадобится еще немного практики: "Мы с сыном попробовали несколько из них, но ни один из нас не приблизился к рекордным результатам… Пока что".

Напомним, мужчина, 8 лет строивший Эйфелеву башню из спичек, наконец-то установил рекорд после скандала. Судьи сменили свой вердикт.

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