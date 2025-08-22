Мужчина затеял ремонт гаража и нашел скрытый клад (фото)

Ремонт / © pexels.com

Американец, перестраивая собственный гараж, наткнулся на неожиданную находку. В одной из стен он заметил кирпич, который оказался фальшивым. Внутри был тайник с монетами, оставленный предыдущим владельцем.

Этим мужчина поделился на Reddit.

Мужчина рассказал, что во время демонтажа стены, планируя расширить помещение, заметил странный кирпич. Когда он его сломал, наружу посыпались аккуратно упакованные пачки монет разного номинала и годов чеканки. Среди них попались настоящие раритеты, которые могут стоить от сотен до тысяч долларов.

«Я нашел в своем гараже фальшивый кирпич, внутри которого предыдущий владелец спрятал кучу монет», — написал американец в своем посте.

Публикация быстро стала вирусной, набрав более 15 тыс. реакций. Комментаторы отметили, что среди монет можно увидеть экземпляры 1940-1960-х годов, которые представляют ценность для нумизматов и могут принести немалую прибыль на аукционах.

Найденные в кирпиче монеты / © reddit

Реакция пользователей

В комментариях люди активно делились впечатлениями от истории:

«Эпическая находка! Отдели все монеты по номиналу — однодолларовые, полдоллара, четвертаки и 10-центовые. Монеты 1964 года и старше — это на 90% серебро, они стоят приличных денег»;

«Ты наткнулся на настоящий пиратский сундук с сокровищами»;

«Обратись к местному нумизмату — он поможет правильно оценить монеты. Не неси их в ломбард и не продавай только по цене металла»;

«Пора обыскать весь дом».

Напомним, пара из Великобритании случайно обнаружила клад XVII века во время ремонта на своей ферме — около 100 монет времен первой английской гражданской войны. Монеты, среди которых оказались и золотые, были спрятаны в керамическом горшке.