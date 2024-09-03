Мужчина, завещавший квартиру коллеге в обмен на уход, передумал и женился в 93 года

В 2005 году пожилой мужчина заявил, что коллега "заботился о нем больше, чем его семья", а в 2018-м подал на него в суд.

Житель Шанхая, Китай, подписавший соглашение о передаче своей квартиры коллеге в обмен на заботу и общение, пожалел о своем решении после того, как женился во второй раз в 93 года.

Об этом сообщает SCMP.

Мужчина по фамилии Тан, которому сейчас 99 лет, подал в суд на своего бывшего коллегу и опекуна Гу, но его просьба о возвращении имущества была отклонена.

В 2005 году Тан подписал соглашение с Гу и его семьей, пообещав отдать им свою квартиру в обмен на уход и общение. Его требования содержали частые телефонные звонки Гу и его семьи, посещение его раз в неделю, покупку одежды и продуктов, а также уход за ним, когда он был нездоров. Тан же написал в своем завещании, что завещает свою квартиру и ее содержание Гу, а не своим детям.

Он писал: "Они заботились обо мне больше, чем моя семья. Они помогли мне пережить болезнь и боль, сделали мою жизнь богатой и счастливой".

Также читайте Пожилая женщина выиграла судебную тяжбу против бизнесвумен Каролины Эрреры: что они не поделили

Тан сказал, что не был в хороших отношениях со своими детьми, которые, по его мнению, не исполнили свой долг поддерживать его.

В 2005 году Тан также подписал договор купли-продажи с Гу, продав свою квартиру за 200 000 юаней (28 000 долларов США). Размер квартиры в отчете не указан.

Гу не заплатил деньги, а Тан не уехал. Контракт, который они подписали, был лишь формальностью.

В 2018 году Тан женился во второй раз и пожалел о своем решении.

Как сообщается, в 2019 и 2021 годах он неоднократно подавал в суд на своего бывшего коллегу, отрицая факт передачи его имущества на имя Гу и требуя аннулировать их договор.

В ответ Гу подал встречный иск, требуя от Тана немедленно выселиться и оплатить арендную плату с 2006 года. Гу также показал суду сообщения своей семьи и фотографии с Таном, чтобы доказать, что они составляли ему компанию и брали его с собой в поездки. Он сказал, что пожилой мужчина запретил семье общаться с ним по мобильному телефону после 2019 года.

Суд в Шанхае отклонил ходатайство обеих сторон, посчитав, что они выполнили соглашение и де-факто установили отношения содержания и поддержки. Вердикт означает, что Гу может унаследовать квартиру после смерти Тана.

Также было отмечено, что Тан не выражал своего недовольства относительно Гу более десяти лет, поэтому его обвинения не основываются на фактах.

Напомним, хитрый мужчина организовал фальшивую свадьбу для своей второй жены. Новая любимая думает, что она настоящая, а бывшая хочет его разоблачить.

Читайте также: