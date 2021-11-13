Мужчина заявил, что он пол года занимался сексом с дельфином, а после развода животное совершило самоубийство

Американец утверждает, что это не первый его сексуальный опыт с животными.

Американец Малколм Бреннер написал книгу о том, как он шесть месяцев в аквапарке занимался сексом с дельфином Долли и заявил, что после развода животное совершило самоубийство.

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Об этом пишет thesun.co.uk.

Мужчина рассказал, что с дельфином Долли он "познакомился" в аквапарке в городе Сарасота, штат Флорида в 70-х годах XX века. Бреннер был студентом колледжа и получил постоянный доступ к бассейну, поскольку фотографировал дельфинов. Мужчина утверждает, что Долли его соблазнила.

Бреннер убеждает, что, чтобы заняться сексом с самкой, он был вынужден обходить самца.

"В занятии любовью с дельфином есть что-то трансцендентное", – говорит Малколм Бреннер.

Мужчина добавляет, что после того, как аквапарк закрыли Долли, перевезли в другой развлекательный центр и через определенное время, животное якобы совершило самоубийство. Бреннер добавил, что после смерти дельфина он впал в пятилетнюю депрессию.

Малколм Бреннер говорит, что это не первый его сексуальный опыт с животными. Раньше он пытался заняться сексом с собакой.

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