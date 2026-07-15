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Мужчина заявил, что побывал на "том свете": что он увидел после клинической смерти
После пробуждения американец заявил, что пережил духовный опыт, полностью изменивший его жизнь.
Американец Винни Толман утверждает, что пережил необычный опыт на грани жизни и смерти после тяжелой передозировки спортивной добавкой.
Об этом пишет Mirror.
По словам американца, трагедия произошла после того, как он вместе с другом принял спортивную добавку для бодибилдинга, которая впоследствии была запрещена. Вскоре мужчины отправились в ресторан, однако состояние Толмана начало резко ухудшаться.
Он решил пойти в туалет, надеясь, что ему станет легче.
«У меня было ощущение, что я просто хочу избавиться от того, что только что принял. Я подошел к раковине, и как только шагнул к ней, мне показалось, что весь мир перевернулся. Следующее, что я помню — громкий треск. Это был либо удар моей головы об пол, либо о раковину», — рассказал Толман.
После этого мужчина полностью потерял сознание.
Наиболее необычной частью своей истории американец называет произошедшее после потери сознания. По его словам, он перестал испытывать боль, страх или какие-либо эмоции.
«Даже мысли и тревоги исчезли. Это походило на полную перезагрузку от всего, что происходило в моей жизни», — вспоминает он.
Толман утверждает, что видел собственное тело сверху, будто наблюдал за всем со стороны. Он даже описал изменения в своем облике.
«Я заметил, что моя шея стала шире челюсти, а лицо имело желтый и ярко-фиолетовый оттенок», — рассказал мужчина.
По словам Толмана, после нескольких безуспешных попыток реанимации медики потеряли надежду спасти его. Он утверждает, что тогда молодой стажер-фельдшер решил еще раз проверить жизненные показатели.
Американец даже заявляет, что в тот момент якобы слышал мысли медика, который сожалел, что не настоял на дополнительной проверке. Именно после этого, по словам Толмана, фельдшер решил действовать вопреки протоколу.
«Он насильно ввел кислород в легкие. Подключил дефибриллятор. Первый разряд ничего не дал. После второго сердце сделало один удар и снова остановилось. Лишь третий разряд вернул ровный пульс», — утверждает мужчина.
После этого его госпитализировали. В больнице он провел три дня в коме.
Что он пережил во время комы
После пробуждения Толман заявил, что помнит необычный опыт. По его словам, он оказался в пространстве, наполненном светом, спокойствием и чувством абсолютной любви.
«Если сложить вместе всю любовь, которую я когда-либо испытывал в жизни, она не сравнится с тем, что я пережил там», — сказал он.
Американец также утверждает, что встретил загадочного проводника, который показал ему мир, где царили любовь и гармония, а также помог иначе взглянуть на собственную жизнь.
По словам Толмана, после пережитого он полностью изменил свое отношение к людям, семье и собственным жизненным ценностям.
Напомним, 53-летняя американка Келси Абернати Маклин пережила состояние, близкое к клинической смерти, когда кусок стейка перекрыл ей дыхательные пути. Женщина не дышала три с половиной минуты. После спасения она рассказала, что оказалась в «коконе любви», видела фрагменты своей жизни и чувствовала эмоции, которые вызвала у других. Переживание заставило ее пересмотреть ценности и более тщательно относиться к безопасности во время еды.