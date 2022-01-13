Мужчина заявил, что после COVID-19 его половой орган уменьшился на 4 см: врачи говорят, что это возможно

Мужчина заявил, что после COVID-19 его половой орган уменьшился на 4 см: врачи говорят, что это возможно

Медик говорит, что проблему можно либо лечить, либо смириться с этим.

30-летний мужчина из США заявил, что после заболевания коронавирусом его половой орган уменьшился на 1,5 дюймов (3,81 см). Медики подчеркивают, что такое действительно возможно.

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Об этом пишет британское издание The Sun.

После выздоровления от COVID-19 у мужчины начались проблемы с эректильной дисфункцией

30-летний мужчина рассказал, что он в июле 2021 года переболел коронавирусом и попал в больницу. Однако после выздоровления у него начались проблемы с эректильной дисфункцией.

"Когда я вышел из больницы, я имел некоторые проблемы с эректильной дисфункцией. После медицинской помощи ситуация улучшилась, но у меня есть новая проблема. Мой пенис уменьшился. До болезни мой размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше обычного. Теперь я потерял около полутора дюймов и он стал явно меньше среднего. Это, видимо, связано с повреждением сосудов, и мои врачи, кажется, думают, что это навсегда", — говорит американец.

Урологи говорят, что такое действительно возможно

Доктор медицинских наук, уролог из Портленда Эшли Винтер подтвердила такую возможность.

"Это правда, что эректильная дисфункция приводит к сокращению. Поскольку есть период времени, когда пенис не растягивается, когда он не наполняется кровью, и это может привести к образованию рубцов на пенисе и его сокращения", — отметила Эшли Винтер.

Уролог добавляет, что мужчинам грозит уменьшение размеров полового члена только в том случае, если причина их эректильной дисфункции физическая, например рак. Также она отметила, что последние исследования показали, что вирус может проникать в кровеносные сосуды полового органа и повреждать их. Также доктор сослалась на исследование, во время которого урологи обнаружили частицы коронавируса в половых органах двух мужчин, страдавших эректильной дисфункцией после полного выздоровления от инфекции.

Ученые говорят, что такая проблема реальна, однако случается редко. Исследование, в котором приняло участие 3762 человек, установило, что из 203 симптомов COVID-19 уменьшение полового органа было одним из самых редких. По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet's EClinicalMedicine, с проблемой з половым органом столкнулись 5% мужчин, страдавших коронавирусом.

Медик говорит, что проблему можно вылечить

Уролог Эшли Винтер говорит, что есть два метода решения проблемы: это либо назначение лечения с помощью упражнений и специальных средств, либо мужчине нужно смириться с новым размером полового органа.

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