Мужчина заявил о разводе из-за поведения любимой на вечеринке у подружки: что она сделала

Женщине пригрозили разводом после того, как мужчина разозлился из-за ее поведения на бранче.

Об этом пишет Mirror.

30-летняя женщина пришла на мероприятие, которое устраивала ее подружка, со своим 31-летним мужем. Мероприятие было "живым" и содержало развлечения, музыку и ряд спектаклей.

В конце концов развлечения переросли в сальсу, во время которой танцоры "привлекли толпу". Когда к ней подошел танцор и спросил, не хочет ли она потанцевать, она согласилась. Женщина думала, что это будет "весело и беззаботно", но не осознавала, что он будет "нести, раскачивать и погружать" ее в сальсу. Поскольку это было "очень коротко", она просто согласилась, потому что не хотела устраивать сцену.

После окончания она села возле своего избранника и заметила, что он был в ярости, но хранил молчание до конца вечера. Потом он сказал ей, что она "пристыдила его перед всеми" и "полностью унизила его, танцуя с другим мужчиной".

Он утверждал, что это доказывает, что она не знала его по-настоящему и "не заботилась о его чувствах", и "был настолько расстроен", что попросил развод.

Она объяснила: "Для меня это было невинное взаимодействие. Я не думала, что приглашение на танец во время публичного выступления будет иметь такое большое значение, но я никогда не хотела причинить ему боль или пренебречь его. Теперь я чувствую конфликт, потому что, хотя я считаю, что его реакция была экстремальной, я также не хочу унижать его чувства".

Она обратилась за советом к пользователям Reddit. Тысячи людей были готовы поделиться своими мыслями:

Нельзя разбрасываться этим или использовать это как угрозу в браке. Если вы говорите, что хотите развод как "угрозу", то вы недостаточно эмоционально зрелые, чтобы состоять в браке. В любом случае, если это сказано, вы не можете забрать свои слова назад

Почему-то мне кажется, что здесь происходит нечто большее

Если он говорит, что это его причина, значит ему конец. Наверное, это уже не поправить, и лучше разойтись. Пусть вы оба начнете все сначала и попытаетесь быть счастливыми

Если мужчина спешит развестись из-за этого, то он уже на 90% был готов

Если этого было достаточно, чтобы вывести его из себя, то брак уже был в беде. Он ждал причины, чтобы его разорвать, и теперь он ее нашел

Напомним, стриптизер рассказал, как часто женщины изменяют своим партнерам во время девичника. Он заявил, что женщины могут быть "хуже" мужчин, когда дело доходит до измены.

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