Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую: чем это закончилось

В Китае 40-летний Хуан Чжунчэн стал вирусной темой соцсетей после того, как женился всего через четыре часа после свидания вслепую и уже через месяц потерял все свои накопления — более 240 000 юаней (34 000 долларов США).

Его история вызвала оживленное обсуждение онлайн, ведь мужчина фактически влил все сбережения в женщину, с которой едва знаком, пишет SCMP.

Хуан – родом из города Хэнган в провинции Хунань. На свидание вслепую он отправился 21 августа. Мужчина утверждает, что по дороге к месту встречи вдруг увидел восемь свах, которые вместе с одной знакомой из села — всего девятью посредницами — рекомендовали ему одну и ту же женщину. Она работала в местном салоне красоты.

По словам Хуана, все развивалось молниеносно. После короткого знакомства женщина настояла на том, чтобы они оформили брак. Уже около 17:00 в тот же день пара отправилась в регистрационный центр.

«Все произошло настолько быстро, что я был как во сне. Я даже сказал ей: «Сегодняшний день похож на сон», – вспоминает он.

В ту ночь они провели в гостинице, и это была первая и последняя близость в их браке. После этого, говорит Хуан, женщина даже не разрешала ему обнять ее.

Вскоре жена настояла на том, чтобы муж уехал на заработки в провинцию Гуандун и стала регулярно просить деньги. Она обращалась к нему с просьбами «одолжить» средства на разные нужды: празднование Циси (китайского Дня влюбленных), покупку вещей, оплату расходов для своей дочери.

Часто женщина вообще не отвечала на его сообщение, но когда отвечала — речь шла о деньгах.

6 сентября она заявила, что ее дочери необходим компьютер. Хуан передал ей 2300 юаней (320 долларов). Ранее он также прислал ей традиционный «красный конверт» в WeChat на 1314 юаней — символическую сумму, означающую «вечность». В ответ она только написала: «Спасибо, любимый».

Хуан говорит, что за менее месяца его жена полностью потратила все 240 000 юаней.

"Мы познакомились 21 августа, а уже 8 сентября все мои сбережения были исчерпаны", - заявил мужчина.

Его история стала очередным напоминанием о том, насколько опасны могут быть импульсивные решения, особенно когда они касаются брака и финансов.

