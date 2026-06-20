Мужчина женился через три дня после знакомства вслепую и уже через девять дней захотел развода

Свадебные кольца

Реклама

32-летний мужчина из Китая оказался в сложной ситуации после поспешной женитьбы на женщине, которую увидел только во время пятиминутного видеозвонка.

Как пишет SCMP, через девять дней после свадьбы он уже пожалел о своем решении и решил развестись, однако ситуация переросла в судебный спор.

Мужчина по фамилии Гу, проживающий в восточной китайской провинции Чжэцзян, является единственным сыном в семье. Он заявил, что именно родители давили на него и фактически подтолкнули к скорейшему браку.

Реклама

Гу обратился в местное брачное агентство, заплатив 200 юаней (примерно 30 долларов) за регистрацию. Сначала ему предложили познакомиться с тремя женщинами из его региона, но ни одна из них не проявила к нему интереса.

После этого сваха предложила ему кандидаток из других провинций и заверила, что свадьбу можно организовать буквально через несколько дней. Семья мужчины согласилась на такой вариант.

В апреле Гу познакомили с 30-летней женщиной из провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Согласно информации в ее профиле, у женщины не было долгов, судимостей, серьезных заболеваний или генетических проблем. Также отмечалось, что она готова к «скорой женитьбе и переезду вдали от дома».

Реклама

Единственным личным контактом между будущими супругами стал пятиминутный видеозвонок. Гу расспрашивал женщину о работе и семье. Она сообщила, что работает продавщицей, а на большинство вопросов отвечала сваха.

Перед свадьбой агентство пообещало предоставить отчет о кредитной истории женщины и результатах добрачного медицинского обследования.

Несмотря на то, что Гу и его семья ни разу не встречались с женщиной лично, они решили заключить брак.

В общей сложности семья мужчины потратила 265 000 юаней (примерно 39 000 долларов США). В эту сумму входило 100 000 юаней так называемого выкупа за невесту и 160 000 юаней гонорара брачному агентству. Также они попросили сваху сопровождать женщину в город Гу.

Реклама

Через три дня после знакомства пара официально зарегистрировала брак. При этом семья мужчины так и не встретилась с родителями невесты.

Однако после свадьбы сваха не предоставила обещанные документы. Когда Гу вместе с женой обратился в банк, чтобы проверить ее кредитную историю, он был в шоке: оказалось, что за женщиной числится долг в 100 000 юаней (примерно 15 000 долларов).

Женщина объяснила, что этот долг якобы принадлежал ее бывшему парню и не имеет к ней никакого отношения.

Впоследствии мужчина также заметил, что имя в мобильном приложении для оплаты счетов, нуждающееся в подтверждении личности, отличалось от того, которое он знал.

Реклама

Через день после этого супруга сообщила Гу, что имеет повышенный уровень печеночных ферментов, из-за чего ей нужно похудеть, но это вроде бы не влияет на ее возможность иметь детей.

Через девять дней после свадьбы мужчина решил, что совершил ошибку, и попросил о разводе. Сначала женщина согласилась, но позже изменила решение и сама подала иск в суд.

Она заявила, что требование о разводе вызвало у нее депрессию и предоставила медицинский диагноз. Также женщина потребовала от Гу компенсацию в размере 50 000 юаней (около 7 500 долларов).

По ее словам мужчина требовал от нее пользоваться косметикой, выполнять домашние обязанности и найти работу.

Реклама

В то же время Гу подал иск против брачного агентства, требуя вернуть ему 160 000 юаней, которые он заплатил за услуги.

Сваха отказалась возвращать деньги, заявив, что ее работа была выполнена, ведь мужчина женился на женщине, которую ему представили. Она также намекнула, что пара могла намеренно инсценировать развод, чтобы вернуть деньги.

История вызвала активное обсуждение в Интернете.

"Если относиться к браку как к игре, брак даст вам урок", - написал один из пользователей.

"Брак должен быть важным жизненным решением, а некоторые люди решаются заключить его, познакомившись всего несколько дней назад", — отметил другой.

"Это смешнее, чем сюжет короткометражной драмы", - добавил третий комментатор.

Напомним, в Украине запустили расторжение брака онлайн. Подать заявление, подтвердить его и завершить процедуру можно через приложение.

Реклама

Новости партнеров