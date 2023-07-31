Мужчина женился на двух близняшках: история их отношений (фото)

Необычное трио, близняшки и их любимый, похоже, наконец-то официально поженились.

В своем Instagram 35-летние Анна и Люси Десинк обнародовали фотографию, где появились в белых свадебных платьях, а их избранник Бен Бирн – в черном костюме.

Анна и Люси Десинк с Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Если же пара оставила интригу, то в комментариях юзеры уже принялись поздравлять новоиспеченных молодоженов: "Поздравляю, леди", "Поздравляю! Желаю вам всей любви и счастья в мире", "Счастливой супружеской жизни".

По всей вероятности, влюбленные, обрученные с 2021 года, выехали за границу, чтобы официально оформить брак. В родной Австралии они не могли этого сделать из-за закона о полигамии.

Анна и Люси Десинк с Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Анна и Люси начали встречаться с Беном 11 лет назад после того, как познакомились с ним на Facebook. Бирн, также близнец, переписывался с женщинами отдельно и говорил с ними около шести месяцев. Когда женщины влюбились в Бена, они решили, что должны встречаться с ним вдвоем.

"Общение с парнем для нас означает, что мы все время вместе. Разные бойфренды просто не сработали, они просто хотели развести нас. В этих отношениях нет ревности. Если Бен поцелует Анну, он сразу поцелует меня. Если он что-то делает с одной в спальне, он должен сделать это и с другой", — передает слова Люси ladbible.com.

Анна и Люси Десинк с Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Девушки не только имеют одного мужчину, но и спят в одной кровати, едят ту же еду, вместе принимают душ и даже "ходят в туалет в одно и то же время". Они носят одинаковую одежду и даже сделали ту же пластическую операцию, чтобы минимизировать разницу между ними.

"Мы просто думаем, что мы один человек", – сказали они.

Анна и Люси Десинк с Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Ранее в этом году сестры рассказали, что одновременно пытались забеременеть.

"Мы хотим испытать все вместе. Мы не можем жить друг без друга. Если это возможно, мы хотели бы забеременеть вместе. В конце концов, это то, как мы выбираем нашу жизнь, и мы счастливы от этого".

Анна и Люси Десинк с Беном / Фото: instagram.com/annalucydecinque

Когда их спросили, ощутил ли Бен давление из-за попытки оплодотворить обеих женщин одновременно, они ответили, что это просто значит удвоить любовь к нему: "Он понимает, что мы должны быть одинаковыми, нам нужно делать все вместе 24/7. Он нас вполне понимает. Мы нашли все. Мы так благодарны, что нашли Бена".

Напомним, любимый женщины, которая нашла редкую жемчужину в моллюске, сделал из нее кольцо и сделал предложение. Пара готовится к свадьбе.