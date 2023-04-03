Мужчина женился на своей сестре: после свадьбы пара узнала ужасную семейную тайну

Мужчина утверждает, что его мать никогда не говорила ему об отце.

29-летний мужчина, которого воспитывала только мать, после ее смерти узнал, что он женат на своей сводной сестре. Женщина все это время скрывала, кто его отец.

Об этом пишет mirror.co.uk

Мужчина рассказал, что мать воспитывала его самостоятельно, поскольку ее любимый отказался от женщины и сына. Единственное, что он слышал об отце, это то, что тот был "высоким сук**ым сыном".

29-летний британец отмечает, что у него было хорошее детство, поскольку мать работала врачом, а растить его ей помогала бабушка.

Когда мужчине было 24 года, он познакомился со своей будущей женой. Пара влюбилась и решила пожениться. Однако в тот период в семье мужчины произошло горе — из-за онкологического заболевания умерла его мать.

После смерти близкого человека мужчина решил навести порядок в доме покойной. Там он нашел старый фотоальбом. На одной из фотографий он узнал своего тестя – отца жены.

"Шокированный и ошеломленный, я подошел с этим к жене, и она сказала, что мы должны поговорить об этом с ее отцом. Мы пошли к нему, и он рассказал нам о том, как встречался с девушкой в колледже, она забеременела, не выдержала и исчезла в другой части города", — говорит мужчина.

После того, как пара поняла, что они близкие родственники, мужчина и женщина решили пока не планировать детей. Однако разводиться влюбленные не планируют.

Напомним, женщина ради развлечения провела тест ДНК и обнаружила, что у ее дедушки есть еще одна семья, которую он скрывал 45 лет.

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