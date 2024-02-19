Мужчина женился на трех женщинах: как семья живет и преодолевает ревность (фото)

Несмотря на зависть, блогер говорит, что им вчетвером очень весело.

Полиаморный мужчина рассказал, как он преодолевает недоразумения со своими тремя женами.

Об этом пишет The Sun.

Джером Ганн шокировал людей, поделившись с миром своими противоречивыми отношениями. У 34-летнего мужчины три партнерши и двое детей, но Джером клянется, что это очень весело, плюс они получают четыре прибыли в одной семье.

Блогер из Алабамы, США, встретил свою первую жену Джаз, которой сейчас 25 лет, в 2016-м, а через три года они поженились.

Но вскоре пара решила открыть свой брак и нашла 22-летнюю Диджу на Facebook спустя почти год после того, как они решили стать полиаморными.

"Последняя женщина, добавленная в семью – это человек, принимающий решение о добавлении еще одной женщины", — сказал Джером What's The Jam. Но мы все сядем и придем к взаимному согласию".

Как-то Диджа и Джаз решили, что хотят пополнить фонд: "Мы искали и встречались почти год и нашли 23-летнюю Жасмин".

Джером с женами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Однако Джером признает, что встречаться с несколькими людьми одновременно может быть непросто, особенно когда они всегда вместе и спят в одной постели.

Как и в любых отношениях, могут возникнуть разногласия – но четверка нашла особый способ борьбы с враждебностью.

Джером сказал: "Все не солнечный свет и не радуга. Бывают моменты, когда мы не согласны. Это был бы единственный минус, о котором я мог подумать, но в любых отношениях или жизни бывают разногласия. Мы решаем наши разногласия, создавая "энергетический круг". Энергетический круг — это место, где мы собираемся вместе и образуем круг, где обсуждаем наши чувства и решаем любые возникающие у нас проблемы. Еще один минус состоит в том, что нам пришлось приобрести кровать, изготовленную по индивидуальному заказу, потому что мы все не могли поместиться в одном обычном большом. Мы все спим в одной кровати, в одной комнате. Сексуальная жизнь ошеломляющая! Мы все близки друг с другом, но иногда это может быть тет-а-тет, или, возможно, двое на одного или все вместе. Это зависит от наличия возможности".

Джером с женами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Хотя четверка более чем довольна своими уникальными отношениями, им приходится справляться с критикой со стороны близких.

Джером сказал: "Нам все время говорят, что мы не должны так жить. Но это лишь заставляет нас хотеть этого еще больше".

Несмотря на негативную реакцию, Джером рассказал, что открытие отношений дает множество положительных моментов.

"Это так весело. У вас несколько партнеров с разными характерами, взглядами на жизнь и мышлением. У вас есть многократная поддержка и любовь от всех этих людей, которым вы можете доверять. Множественные формы дохода и помощь по дому, а также с детьми. Это почти как жить в доме с группой друзей, к которым можно обратиться по любому поводу!" – добавил он.

Джером с женами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Джером и Джаз имеют общего сына, пятилетнего Джейса, живущего в их доме вместе с трехлетним сыном ДиДжи от предыдущих отношений.

Мужчина поделился: "Дети никогда не подвергали сомнению это, но Джейс действительно называет всех женщин своей матерью. Он начал делать это сам, поскольку все они проявляют к нему любовь и заботятся о нем, как и должна мама".

Джером с женами / Фото: instagram.com/4theloveofpoly

Напомним, 103-летний мужчина женился на 49-летней. Для жениха это уже третий брак.

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