Мужчина женился на тряпичной кукле, а она у него "заболела"

Кристиан Монтенегро из столицы Колумбии вызвал "скорую" для своей "жены" Натальи Ортис, а на самом деле тряпичной куклы и попросил медиков оказать ей помощь. Муж утверждал что у куклы болела голова, после чего она даже потеряла сознание.

Об этом пишет Mirror.

27-летний Кристиан недавно попал на полосы газет после того, как сообщил, что у них с женой Наталией Ортис родился третий ребенок-кукла.

Кристиан Монтенегро из столицы Колумбии вызвал "скорую" для своей "жены" Натальи Ортис. Фото: CEN

Теперь здоровье его жены ухудшилось.

Удивительно, фельдшер с пониманием отнесся к спасению куклы.

"Мы отвезем ее в больницу и убедимся, что она здорова, я проверю ее жизненные показатели", — сказал медик, сдерживая улыбку.

Тем временем TikTok Кристиана становится все более популярным. Там он с прошлого года начал показывать свою жизнь с Наталией.

Также напомним, сколько времени тратит Анна Тринчер на ведение своего Тик-Тока.

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