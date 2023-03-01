Мужчина женился сразу на четырех женщинах: как они живут все вместе (фото)

В США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррисон женился на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Абель Моррисон и его четыре жены верующие фундаменталистской общины мормонов, которая была основана в 1977 году, чтобы позволить своим членам свободно исповедовать свою религию, включающую полигамный брак. Мормонский фундаментализм является ответвлением Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь СПД). Мормоны-фундаменталисты живут по принципам и практикам, которых больше не придерживается Церковь СПД, в частности, они считают, что многоженство поможет им достичь высочайшего уровня небес.

Фото: mirror.co.uk

Самая молодая жена Абеля 22-летняя Мэнна Барлоу Моррисон рассказывает, что она добровольно согласилась жениться на муже. В апреле 2022 года у них родился сын. Женщина сама росла в полигамной семье, у ее отца было три жены и 40 детей.

Теперь Менна живет с Абелем Моррисоном, его другими супругами Сьюзи, Бет и Мариной и их 15 детьми. Женщина говорит, что из-за своей полигамной семьи она сталкивается с непониманием общества, хотя признает, что проблемы в семье существуют, поскольку женам сложно делить своего мужа.

Фото: mirror.co.uk

"Самый большой вызов — самый очевидный: делить своего мужа. Трудно осознавать, что ты не единственная женщина в его жизни. Жизнь, безусловно, была бы легче, если бы не было сестер-жен, но я знаю, что именно этого требует Небесный Отец", — говорит Менна.

Менна призывает других людей быть толерантными к ее семье. Она отмечает, что из-за своего брака потеряла много друзей.

"Хотелось бы, чтобы больше людей понимали, что мы сами выбираем такой образ жизни, и мы счастливы. Мы стараемся преодолевать свои человеческие трудности, учимся делиться и имеем много детей. Каждый многодетный брак в наших публичных фундаменталистских кругах заключается по обоюдному согласию", — говорит женщина.

Напомним, женщина Джорджи Митчелл рассказала шокирующую историю, которую ей рассказали визажисты. Перед свадьбой невеста застала в туалете своего будущего мужа, которого кормила мама грудью.

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