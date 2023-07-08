Мужчина женился сразу на шести женщинах: он рассказал, как живет его семья (фото)

В Бразилии мужчина женился сразу на шести женах и утверждает, что главное в отношениях — это уважение, а не количество партнеров. Он также хочет, чтобы полигамию наконец узаконили.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Артур О Урсо является известным блоггером, имеющим большое количество подписчиков в Instagram. Он утверждает, что сейчас женат на шести женщинах и очень хорошо себя чувствует в таких отношениях.

Блогер из Параибы открыто рассказывает о шести женах, с которыми он живет. По его словам, он даже получает запросы от общественности с просьбой посоветовать, как говорить о полигамии со своими партнерами. Он утверждает, что сейчас люди все чаще интересуются полигамными отношениями.

Артур и его жены / Фото: dailystar.co.uk

"Они всегда приходят ко мне с вопросами — как женщины, так и мужчины. Они не знают, как сказать друг другу, что они полигамны, и хотят общаться с другими людьми", — говорит Артур.

Инфлюэнсер отметил, что важно осторожничать в подходе к этой теме, чтобы не вызывать проблем в отношениях.

"Сохранять покой, тщательно объяснять и проявлять уважение – это важнейшие моменты", — добавил он.

Для Артура, по его словам, ключевым является то, что ваш партнер не может запретить вам жить так, как вы хотите. Он также не может дождаться, когда полигамия станет законной в Бразилии.

Артур объяснил: "Нет ничего, что запрещает ее, но также нет закона, который бы ее определял. Я думаю, что в этом корень многих предубеждений. Людям нужно сделать эту тему общей и говорить о ней осторожно и вежливо, будь то с партнерами, то ли с друзьями, то ли с незнакомцами. Здесь нет никакой тайны".

Напомним, в Зимбабве у местного 66-летнего жителя Мишека Ньяндоро есть 16 жен и 151 ребенок.

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