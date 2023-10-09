Мужчина живет без денег более 15 лет: история одного эксперимента экономиста (фото)

Он отважился на такой образ жизни еще в 2007 году.
Ирландский писатель превратил свою жизнь в радикальный эксперимент и уже более 15 лет живет без наличных, кредитных карт, кредитов или какой-либо другой формы финансирования.
Об этом пишет odditycentral.com.
Выпускник экономического факультета Марк Бойл, также известный как "мужчина без денег", после шести лет работы менеджером компании по производству органических продуктов питания в Бристоле решил уйти в новом смелом направлении.
"Однажды вечером в 2007 году я сидел с другом и обсуждал мировые проблемы, и мы пытались решить, решению какой из них посвятить свою жизнь. Тогда меня озарило: в основе всего этого лежат деньги, создающие своеобразный разрыв между нами и нашими действиями, то ли потогонные предприятия, промышленное сельское хозяйство или война, поэтому я решил посмотреть, возможно ли это сделать без денег", — вспомнил он в интервью CNN.
Марк продал свой плавучий дом и стал готовиться к новой жизни. Он разместил объявление с просьбой купить палатку, юрту, фургон или любое другое жилье и был ошеломлен человеческой добротой. Женщина, у которой был старый фургон, отдала его незнакомцу.
Авто отвезли на органическую ферму, где он должен был работать волонтером три дня в неделю в обмен на место, где можно было бы жить и выращивать собственные овощи.
Затем друг сделал ему дешевую дровяную печь из старого газового баллончика, чтобы отапливать фургон, и помог с несколькими другими покупками, в том числе солнечными батареями и прицепом для велосипеда.
Его еда готовилась на ракетной печи, сделанной из двух старых консервных банок, а мылся он под "солнечным душем", подвесив черный пластиковый пакет с водой, которую грело солнце. Его туалетом была дыра в земле, закрытая скромной деревянной конструкцией.
Даже завтрак первого дня был другим: утренний кофе больше не был доступен, а ингредиенты для напитка для завтрака были собраны в живой изгороди вокруг его каравана.
"Я пью чай из крапивы и тесака, иногда со свежей лимонной вербеной, когда нахожу ее", — сказал он. "Это все очень полезно: железо, кальций, антиоксиданты. Еще я пью чай из подорожника от сенной лихорадки, и он всюду даже в трещинах на дороге".
Хотя это не всегда было легко, и было много проблем, Марк все еще живет так. Он сказал, что ему это очень понравилось, и он никогда не был счастливее и здоровее.
Образ жизни Бойла без денег стал вирусной темой новостей, когда он выпустил свою книгу "Мужчина без денег", в которой он подробно рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся, и практических решениях, которые он придумал, а также о философии, которая подтолкнула его к таким радикальным изменениям в своей жизни.
А с 2016 года мужчина отказался от современных технологий – от электричества и водопровода до радио и Интернета – и вернулся к тому, что многие называют более простым образом жизни. Однако он действительно считает современную жизнь проще, потому что технологии действительно помогают нам каждый день.
Впрочем, Марк надеется, что его пример вдохновит людей меньше зависеть от денег и индустриализации.
Напомним, в США мужчина был юридически мертв в течение четырех лет. Он рассказал, как это повлияло на его жизнь.
Читайте также: