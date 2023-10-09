Мужчина живет без денег более 15 лет: история одного эксперимента экономиста (фото)

Он отважился на такой образ жизни еще в 2007 году.

Ирландский писатель превратил свою жизнь в радикальный эксперимент и уже более 15 лет живет без наличных, кредитных карт, кредитов или какой-либо другой формы финансирования.

Об этом пишет odditycentral.com.

Выпускник экономического факультета Марк Бойл, также известный как "мужчина без денег", после шести лет работы менеджером компании по производству органических продуктов питания в Бристоле решил уйти в новом смелом направлении.

"Однажды вечером в 2007 году я сидел с другом и обсуждал мировые проблемы, и мы пытались решить, решению какой из них посвятить свою жизнь. Тогда меня озарило: в основе всего этого лежат деньги, создающие своеобразный разрыв между нами и нашими действиями, то ли потогонные предприятия, промышленное сельское хозяйство или война, поэтому я решил посмотреть, возможно ли это сделать без денег", — вспомнил он в интервью CNN.

Марк Бойл / Фото: facebook.com/bundorantransitiontown

Марк продал свой плавучий дом и стал готовиться к новой жизни. Он разместил объявление с просьбой купить палатку, юрту, фургон или любое другое жилье и был ошеломлен человеческой добротой. Женщина, у которой был старый фургон, отдала его незнакомцу.

Авто отвезли на органическую ферму, где он должен был работать волонтером три дня в неделю в обмен на место, где можно было бы жить и выращивать собственные овощи.

Затем друг сделал ему дешевую дровяную печь из старого газового баллончика, чтобы отапливать фургон, и помог с несколькими другими покупками, в том числе солнечными батареями и прицепом для велосипеда.

Его еда готовилась на ракетной печи, сделанной из двух старых консервных банок, а мылся он под "солнечным душем", подвесив черный пластиковый пакет с водой, которую грело солнце. Его туалетом была дыра в земле, закрытая скромной деревянной конструкцией.

Марк Бойл / Фото: facebook.com/sang.kelembai.9484

Даже завтрак первого дня был другим: утренний кофе больше не был доступен, а ингредиенты для напитка для завтрака были собраны в живой изгороди вокруг его каравана.

"Я пью чай из крапивы и тесака, иногда со свежей лимонной вербеной, когда нахожу ее", — сказал он. "Это все очень полезно: железо, кальций, антиоксиданты. Еще я пью чай из подорожника от сенной лихорадки, и он всюду даже в трещинах на дороге".

Марк Бойл / Фото: Julius Silvan

Хотя это не всегда было легко, и было много проблем, Марк все еще живет так. Он сказал, что ему это очень понравилось, и он никогда не был счастливее и здоровее.

Образ жизни Бойла без денег стал вирусной темой новостей, когда он выпустил свою книгу "Мужчина без денег", в которой он подробно рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся, и практических решениях, которые он придумал, а также о философии, которая подтолкнула его к таким радикальным изменениям в своей жизни.

А с 2016 года мужчина отказался от современных технологий – от электричества и водопровода до радио и Интернета – и вернулся к тому, что многие называют более простым образом жизни. Однако он действительно считает современную жизнь проще, потому что технологии действительно помогают нам каждый день.

Марк Бойл / Фото: Julius Silvan

Впрочем, Марк надеется, что его пример вдохновит людей меньше зависеть от денег и индустриализации.

Напомним, в США мужчина был юридически мертв в течение четырех лет. Он рассказал, как это повлияло на его жизнь.

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