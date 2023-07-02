Мужчина живет в заброшенном самолете посреди леса: как он обустроился (фото, видео)

Бывший американский инженер Брюс Кэмпбелл рассказал, как живет посреди леса в заброшенном самолете.

Об этом сообщает cnbc.com.

Об этом он мечтал еще с 15 лет. Чтобы воплотить свои идеи в жизнь, мужчина сначала выложил почти 26 000 долларов США за 4 га земли в лесах Орегона в США. А потом он купил старый пассажирский самолет Boeing 727 и превратил его в свое жилище.

Самолет он купил на свалке за 100 000 долларов США / Фото: cnbc.com

Брюс признал, что допустил большую ошибку, купив его на свалке за 100 000 долларов США.

"Я рекомендую просто купить реактивный лайнер в сохранности и безопасности, за исключением, возможно, снятых двигателей", — отметил 79-летний мужчина.

Также он приобрел землю в лесу / Фото: cnbc.com

Первоначально реактивный лайнер мог вместить 200 человек и имел площадь 1066 квадратных футов.

Он также имеет интересную историю, поскольку он перевозил останки владельца авиакомпании, который на момент своей смерти был женат на бывшей первой леди Жаклин Кеннеди Онассис.

Брюс, которому нужно было выложить еще 120 000 долларов США, чтобы отбуксировать самолет на его землю, любит свой образ жизни.

Он сказал: "Когда вы живете в такой структуре, вы чувствуете себя немного более довольным своей жизнью. И если вы инженер, ученый или кто-то, кто ценит элегантность и красоту аэрокосмических технологий, это просто более счастливое место для жизни".

Теперь в самолете есть ванная, кухня и даже стиральная машина.

В самолете есть ванная и кухня. / Фото: cnbc.com

Он спит на диване-футоне и его счета составляют скромные 370 долларов США в месяц.

Мужчина живет в самолете посреди леса / Фото: cnbc.com

В "доме", расположенном в лесу в городке Хиллсборо в Орегоне, 9 дверей. Размеры жилой площади составляют около 40 метров в длину и 4 в ширину.

Мужчина живет в самолете посреди леса / Фото: cnbc.com

Инженер заменил покрытие пола в салоне самолета, сделав его прозрачным. Трап в хвостовой части самолета – основной вход в жилище. Туалет рядом с входной лестницей.

Внутри он также повесил флаг Украины.

Брюс повесил дома флаг Украины / Фото: cnbc.com

Теперь Брюс хочет повторить это снова – на этот раз в Японии.

Он добавил: "Я не жалею о реализации этого видения. На мой опыт с моими гостями, я считаю, что человечество всем сердцем примет это видение в достаточной степени, чтобы мы могли использовать каждый выходящий из эксплуатации реактивный лайнер. Он предназначен для того, чтобы построить дом, который я люблю, в стране, которую я люблю, и с людьми, которых я люблю. Если я просто смогу вернуть свою молодость, все будет хорошо".

Напомним, у новенького китайского электромобиля отвалился аккумулятор во время движения. Авто выпустили в марте в 2023 году.

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