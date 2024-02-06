Мужчина живет в "железном легком" более 70 лет: что с ним произойдет, если исчезнет электричество

Человек, который десятилетиями живет в "железном легком", рассказал, что происходит, когда машина теряет электричество.

Полу Александеру из Далласа, штат Техас, США, было всего шесть лет, когда он заболел полиомиелитом. Сначала его симптомы были легкими, его начали мучить боли в мышцах, поднялась температура, а также он начал быстро утомляться.

Однако вскоре его состояние ухудшилось, и в конце концов он остался парализованным ниже шеи и не мог дышать самостоятельно.

Это привело к тому, что его поместили в аппарат "железное легкое", где он с тех пор и остается. Болезнь сделала его зависимым от аппарата, который втягивает воздух в легкие и выводит их из них, чтобы стимулировать дыхание.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool/Staff Photographer

Недавно Пол решил поделиться информацией о своей жизни в TikTok в новой серии под названием Convos with Paul!, позволяющей его подписчикам задавать любые актуальные вопросы, которые могут возникнуть.

Один из фолловеров спросил Пола, что произойдет, если отключится электричество или "железное легкое" когда-нибудь прекратит работать. На что он ответил: "Скажем, отключится электричество — сильный шторм, нет электричества. "Железное легкое" не работает, потому что оно управляется электрическими импульсами, потому если электричество отключится, оно остановится, и я перестану дышать. Для меня это жизнь или смерть. Если аппарат не восстановится – это смерть, потому что я не могу долго дышать без него .Раньше моя помощница Кэти прибежала ко мне в темноте, без электричества и света, но подошла прямо ко мне, наклонилась, прикоснулась своими губами к моим и вдула воздух в мои легкие. Она была воином и спасла мне жизнь".

Несмотря на обстоятельства, Полу удалось прожить полноценную жизнь. Он окончил среднюю школу, получил два юридических образования, написал книгу о своей жизни, провел годы, практикуя юриспруденцию и ведя свою юридическую практику в специально модифицированном колесном кресле, не говоря уже о своей активности в социальных сетях.

Рассказывая о своей жизни, он сказал: "Меня парализовало, и я живу в "железном легком", потому что не могу дышать самостоятельно. Я ходил в школу со своим "железным легким". Сейчас я юрист. Я занимался юридической практикой 30 лет. Я написал книгу и представил ее миру о себе и моем полиомиелите. И миллионы людей сегодня знают мое имя. У меня есть цели и мечты сделать еще кое-что, прежде чем я уеду в какое-то место. Я хочу поговорить с миром о полиомиелите и миллионах детей, не защищенных от этой болезни. Они должны это сделать, прежде чем произойдет новая эпидемия".

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool/Staff Photographer

Напомним, мужчина чудом выжил после удара током в 48 000 вольт. Когда пришел в себя, его руки горели.

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