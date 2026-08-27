Мужчинам труднее похудеть по одной неожиданной причине: что выяснили ученые

Человек / © Pixabay

Реклама

Мужчинам часто трудно худеть из-за стереотипов, что диеты — это якобы исключительно для женщин и что они обязательно связаны со строгими запретами. Недавнее исследование объяснило эти причины и показало, как можно помочь мужчинам избавиться от лишнего веса.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Как мужчины воспринимают диеты

Исследователи из Университета Англии Раскин опросили 24 мужчин в возрасте от 30 лет об их опыте участия в программах похудения. Выяснилось, что многие считают диету «отрицательным словом», которое ассоциируется с жертвами, ограничениями и чрезмерной силой воли. Кроме того, мужчины воспринимают такие инициативы, как «феминизированное пространство».

Реклама

Участники исследования отметили, что само слово «диета» сразу ассоциируется с строгими запретами. Поэтому у многих возникает внутренний протест против таких ограничений.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), около 70 процентов мужчин в стране имеют избыточный вес или ожирение по сравнению с 62 процентами женщин. В то же время, мужчины обычно считают диеты «краткосрочной программой ускоренного восстановления», которую крайне трудно соблюдать в привычном ритме жизни.

Главные препятствия для похудения

Ученые выяснили, что мужчинам трудно сбросить вес по ряду причин: они воспринимают диеты как исключительно «женское» занятие, ассоциируют их с жесткими ограничениями и жертвенностью, заранее убеждены в своей неизбежной неудаче. Также часто сталкиваются с нехваткой знаний о калориях и правильном питании и мешающими факторами образа жизни, в частности работой на долгие изменения.

Основной мотивацией для похудения мужчины назвали собственный образ тела и эстетику, часто признаваясь в стыде или неприязни к собственным фотографиям. Дополнительным стимулом в некоторых случаях становились проблемы со здоровьем, например страх сердечного приступа.

Реклама

Роль поддержки и новые подходы

Наибольшего успеха в похудении мужчины достигали тогда, когда изменения в их рационе организовывали их партнерши или когда близкие оказывали им активную поддержку.

«Моя жена мне очень помогает, потому что она бьет меня под жопу, когда я снова начинаю гнаться за пончиками», — рассказал один из участников.

Другой добавил, что его партнерша покупает ему яблоки вместо шоколада: «Это уже полдела».

Авторы исследования отмечают, что для привлечения мужчин к программам похудения следует отказаться от самого слова «диета», сделав акцент на соревновании, элементах драмы и эстетических целях. Инициативы должны учитывать «опортунистическую простоту» в сочетании с быстрыми результатами, а также привлекать пары или предусматривать наличие наставника.

Реклама

«Существует тенденция забывать, насколько наш образ жизни, в частности семья и работа, влияют на увеличение веса», — отметил ведущий автор исследования, доктор Марк Кортнейдж.

По его словам, поскольку вес набирается годами и десятилетиями, краткосрочные диетические решения не способны решить более глубокие проблемы поведения. Предыдущие опросы также показали, что мужчины старше 35 лет часто воспринимают набор веса как неизбежное последствие старения, обвиняя в этом карьерные и семейные обязанности.

Напомним, новое лекарство помогло толстым мышам сильно похудеть, хотя оно ели столько же, сколько и раньше. Ученые выяснили, что это вещество заставляет организм быстрее сжигать жир и иначе тратить энергию, при этом мышцы животных почти не пострадали.

Новости партнеров

Новости партнеров