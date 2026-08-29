Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы из-за пиццы: что произошло

Пицца / © Unsplash

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23-летний житель Щецина, Польша, может оказаться за решеткой на восемь лет из-за необычной выходки с заказом пиццы.

Полиция подозревает его в преследовании, мошенничестве с использованием персональных данных и нанесении значительных убытков местным компаниям, пишет Oddity Central.

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По версии следствия, он в течение определенного времени оформлял сотни заказов на доставку пиццы по случайным адресам по всей Польше, используя данные других людей.

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При этом люди, чьи имена и адреса указывались при оформлении заказов, не знали о них и не давали согласия на такие покупки.

Как установили польские правоохранители, эта история оказалась гораздо серьезнее, чем просто неудачная шутка с доставкой пищи. В заказах, которые, по данным следствия, оформлял подозреваемый, содержалась подробная информация о потерпевших. Речь идет о сведениях, которые, вероятно, могли быть известны только самим людям или их ближайшим друзьям и родственникам.

Кроме того, в сообщениях содержались серьезные угрозы. Среди них — похищение несовершеннолетнего ребенка, поджог по месту работы и умышленное провоцирование ДТП.

Из-за таких сообщений часть пострадавших, как отмечают правоохранители, чувствовала себя реальной мишенью и находилась в состоянии страха и психологического напряжения.

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Большинство ложных заказов доставители должны были привезти по адресам в Щецине. В то же время правоохранители установили по меньшей мере несколько десятков заказов, оформленных по адресам в крупных польских городах, в частности, Вроцлаве, Кракове и Варшаве.

Некоторые рестораны из-за действий подозреваемого понесли значительные финансовые убытки. Заведения начинали готовить еду, не зная, что заказ фальшивый и не будет забран получателями.

Впрочем, не все такие заказы удалось выполнить. Некоторые рестораны были вынуждены отказаться от них по техническим причинам. В частности, огромное количество пицц делало невозможным приготовление и доставку пищи в необходимые сроки.

В одном из самых масштабных случаев, по данным следствия, мужчина заказал сразу 300 пицц. Общая стоимость этого заказа превышала 37 тысяч польских злотых – около 10 тысяч долларов.

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В других случаях заведения самостоятельно отменяли заказ. Причина была проста: приготовить такое количество пицц в установленное время физически было невозможно.

Чтобы выяснить обстоятельства дела, сотрудники Центрального бюро Польши по борьбе с киберпреступностью совместно со следователями отдела управления муниципальной полиции в Щецине провели обыск в доме 23-летнего подозреваемого.

Во время обыска стражи порядка изъяли электронные устройства и носители информации. По версии следствия, они могли использоваться для оформления фальшивых заказов и реализации схемы.

Правоохранители продолжают расследование и пытаются установить настоящие мотивы мужчины. Что именно побудило его оформлять сотни заказов пиццы на чужие адреса и сопровождать их угрозами, пока что неизвестно.

Если вина 23-летнего поляка будет доказана в суде, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове пенсионерка избила соседку из-за цветов. Известно, какое решение принял суд.

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