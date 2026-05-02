Мужчине грозит тюрьма за фейковое фото волка, созданное ИИ

В Южной Корее мужчине грозит тюремное заключение после того, как он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение волка, повлекшее за собой масштабную панику и операцию экстренных служб.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в городе Тэджон. 40-летний мужчина создал фотореалистическое изображение волка, якобы блуждающего по улицам города, и опубликовал его в Интернете. Изображение быстро распространилось и было воспринято как подлинное.

Ситуация осложнилась тем, что накануне из местного зоопарка действительно исчез волк по кличке Нюкгу. Поэтому власти восприняли фото как подтверждение того, что животное находится в городе.

Создано ИИ фото волка в городе

В результате была развернута масштабная поисковая операция с участием полиции и спасателей. По соображениям безопасности, даже временно закрыли одну из школ, а жителей предупредили о возможной угрозе.

По данным правоохранителей, именно это фейковое изображение существенно усложнило поиски.

"Одна-единственная обработанная искусственным интеллектом фотография задержала задержание волка на девять дней", - заявили представители власти. «Длительное привлечение полиции и пожарных повлекло за собой значительные препятствия в выполнении их основной обязанности — защиты населения».

В конце концов, животное нашли в окрестностях города, однако значительно позже, чем это могло произойти без дезинформации.

Сам автор изображения объяснил свои действия просто. По его словам, он сделал это "для забавы".

Мужчине грозит до пяти лет заключения, а также штраф. Этот случай стал еще одним примером того, как реалистический контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, может иметь реальные последствия.

