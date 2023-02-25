Мужчине пересадили женское сердце и теперь у него их два (фото)

Собственное сердце пациента имеет только 10% функций и расположено рядом с новым, выполняющим большую часть работы.

В Индии в теле мужчины, которому провели трансплантацию сердца, теперь бьются два этих органа. Медики присоединили к старому сердцу пациента меньшее женское.

Об этом сообщает Lad Bible.

45-летний Суреш страдал сердечной недостаточностью еще в мае 2017 года, но не мог пройти обычную одноразовую трансплантацию из-за высокого легочного давления.

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Вместо этого врачи решили пересадить в грудную полость мужчины меньшее женское сердце и подключили орган к старому сердцу пациента. Теперь у Суреша два сердца бьются в тандеме.

Это первая подобная операция в Азии. После нее в медицинском центре и больнице Ковай (Индия) медики признали, что процедура была "тяжелой и требовательной".

Фото: SWNS

"Это была судьба, что пациент получил сердце от женщины-донора, поскольку оно идеально вписывалось в полость, ведь было меньше по размеру. Операция также была генетически увлекательна, потому что теперь у мужчины будет не только хромосома XY, которая есть у всех мужчин, но и сердце с хромосомой ХХ", – рассказал доктор Прасант Вайджянатх.

Он объяснил, что существует пять соединений между двумя сердцами. Два соединения предназначены для всасывания чистой крови, три – для уборки нечистой крови, еще три – для выведения нечистой крови. Два соединения, расположенные между левыми предсердиями двух сердец, обеспечивают обмен кровью.

"Совместить их с бьющимся сердцем было самой трудной задачей, и это сделало эту операцию очень сложной", — отметил Вайджянатх.

Собственное сердце Суреша имеет только 10% функций и расположено рядом с новым, выполняющим большую часть работы.

Фото: SWNS

По словам доктора, здоровое донорское сердце работает вместе с больным, чтобы они могли успешно выполнять метаболические процессы как одно целое.

Пока неизвестно, вызвало ли женское сердце Суреша какие-то необычные побочные эффекты, хотя это не было бы чем-то необычным.

Напомним, в Великобритании мужчина чуть не умер после того, как съел курицу карри, и остался парализованным "страшной" болезнью.

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