Мужчине понадобилось 10 лет для изобретательной мести соседу, заблокировавшему его строительство

Мужчину похвалили за его изобретательную месть соседу, заблокировавшему разрешение на расширение его дома.

Об этом пишет Mirror.

Сосед выступил против расширения, утверждая, что здание закроет солнечный свет, но мужчина нашел способ отомстить через 10 лет. Он посадил ряд маленьких деревьев, которые со временем стали выше его дома и фактически заблокировали солнечный свет в соседний участок.

Этой историей поделился на Reddit его сын, отметив, что отец посадил деревья, похожие на рождественские елки, и терпеливо ждал, пока они вырастут. Сосед никогда не комментировал эту ситуацию, похоже, не зная об этом сознательном шаге.

Многие пользователи похвалили медленную месть мужчины, тогда как другие в шутку предложили ему повторно подать заявку на разрешение на строительство теперь, когда солнечный свет больше не является проблемой.

Готов поспорить, что от того, как эти деревья растут из года в год, папин кофе утром стал вкуснее

Подайте заявку на строительство пристройки еще раз. Сейчас нет разумных оснований отказывать

Медленно и уверенно выигрывает реванш! Молодец, папа!

Теперь постройте домик на дереве, чтобы закрыть им вид на небо

Напомним, мужчина причудливо отомстил незнакомцу, который изменял жене с его соседкой. Он ни о чем не жалеет.

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