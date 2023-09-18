Мужчине с фамилией Гиттлер, который вырос в еврейском квартале, трижды ломали нос (фото)

Мужчина с одной из самых неудачных фамилий – Гиттлер – рассказал, как ему несладко жилось в еврейском районе.

Об этом пишет Mirror.

Джон Гиттлер, потомок трех бабушек и дедушек-ирландцев и одного немца, вырос в еврейском районе Детройта, штат Мичиган, США.

В городе со строгой репутацией его неоднократно жестоко избивали и даже трижды ломали нос.

"Мои бабушка и дедушка были крутыми людьми, — рассказал он изданию. — Они приехали сюда, пережили Депрессию и Вторую мировую войну. Они не были заинтересованы в смене фамилии. Для них это было просто неудачей. Их теория заключалась в том, что люди будут относиться к нам, основываясь на нашем характере, а не на нашем имени, что в определенной степени верно. Но есть достаточно людей, которые тоже бьют тебя. Когда я рос, такого было немало".

Джон Гиттлер / Фото: mirror.co.uk

Избиения были жестокими, вероятнее всего, потому, что его молодые родители купили дом в преимущественно еврейском районе.

"Оказывается, около 75% евреев. О, спасибо, мама и папа. Так что мы Гиттлеры в еврейском квартале на всю жизнь. Но это здорово", — вспомнил он.

Сейчас он живет в Калифорнии со своей женой, но тогда он часто становился жертвой групп старших детей, которые давали ему взбучку.

"Это никогда не было справедливо, это всегда были дети на два года или два класса старше и вдвое больше, так что их было четверо или двое", – пояснил он. "Мы с лучшим другом ехали домой из школы, и четверо придурков-подростков в машине останавливали нас, сбивали с дороги и выбивали из нас все дерьмо".

Джон Гиттлер с женой / Фото: mirror.co.uk

Неудивительно, что в детстве он просил маму поменять ему фамилию.

Джон вспомнил ответ родного человека: "Она посмотрела на меня прямо в глаза и сказала, что невзгоды формируют характер. Мы не изменим нашу фамилию. Я подумал, и понял. И знаете, это тот момент, когда твоя мама говорит что-то вроде: "Не задавай вопросов, это конец этого разговора".

Он также дал совет всем, кто имеет неудачное имя или фамилию, добавив: "Я понял, что одна из вещей, которую вам нужно делать, — это играть в свою собственную игру. Вы должны решить, за что вы выступаете. И это вроде для всех, особенно если у тебя есть невзгоды, или инвалидность, или дерьмовое имя, или неподходящий ярлык, ты просто должен решить играть в свою собственную игру, потому что жизнь несправедливая. Очень плохо. И самое главное, когда вы играете в собственную игру, вы начинаете жить в соответствии со своими собственными стандартами, а не беспокоиться о том, что вам говорят другие люди".

Джон Гиттлер с женой / Фото: mirror.co.uk

Гиттлер также признался, что сейчас ни за что бы не изменил свою фамилию. Потому что, по его словам, в эпоху Интернета это очень полезно для бизнеса.

"Мне не нужна визитная карточка. Знаете, вы бывали на конференциях или мероприятиях, и вы скажете: "Могу ли я потом встретиться с этим замечательным человеком в баре? Его зовут Фил, и я не могу вспомнить его фамилию". Никто обо мне такого не говорит", — добавил он.

Напомним, девушка нашла в телефоне бойфренда унизительные SMS о себе. Она показала, что он писал друзьям.

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