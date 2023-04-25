Мужчине с высшим образованием 100 раз отказали в работе: как он выживал и влез в долги

Человек, которому отказали почти в 100 рабочих местах и пришлось потратить 18 месяцев на помощь, наконец-то нашел работу своей мечты — как адвокат.

29-летний Тез Алдик видел, как его заявки на работу регулярно отклонялись, несмотря на то, что у него были три степени, в частности, степень магистра. Об этом пишет mirror.co.uk.

Чтобы выжить, ему пришлось обратиться к Universal Credit, и он накопил долг в размере 10 000 фунтов стерлингов, не считая ссуды на обучение и проживание в университете.

Но Тез из Уилмслоу, графство Чешир, теперь устроился на работу куратором в Управлении Комиссара по информации. А в сентябре он начнет стажировку в Королевской прокуратуре.

Тез Алдик наконец-то получил работу мечты / Фото: mirror.co.uk

Алдик сказал: "Это было очень тяжелое время для меня, мое физическое здоровье ухудшалось, и я вовсю пытался оставаться на позитиве, но чувствовал, что нахожусь в темном месте. Теперь я готов к работе, у меня есть опыт работы на национальном и международном уровнях. Я счастлив быть в криминале и на государственной службе в CPS".

Тез окончил Шеффилдский университет с отличием в области права и криминологии в 2016 году. Затем он окончил тот же университет в 2017-м, получив степень магистра права в области корпоративного и коммерческого права и завершив курс с отличием.

Но он говорит, что чувствовал, что "не вписывается в шаблон" адвоката, и вызвался добровольцем в качестве свидетеля в королевском суде Манчестера, работая в отеле, чтобы сэкономить деньги.

Тез знал, что его интересы связаны с уголовным правом, и прошел четырехмесячную добровольную стажировку в США в отделении камеры смертников в рамках проекта по вынесению обвинительных приговоров в Луизиане.

После возвращения из США Тез шесть месяцев работал в юридической фирме.

Затем он подал заявку на получение стипендии через Почетное общество Lincoln's Inn, признанное одним из самых престижных профессиональных объединений судей и юристов в мире.

Несмотря на отказ впервые, мужчина снова подал заявку и получил стипендию, которая дала ему свободу подавать заявки на обучение и стажировку.

После того, как ему было отказано на юридических должностях и даже в работе, не связанной с его ученой степенью, он был вынужден подписать контракт с Universal Credit в ноябре в 2020 году.

И после изнуряющих 18 месяцев и почти 100 отказов в апреле в 2022 году ему предложили должность в Управлении комиссара по информации и обеспечили обучение.

"Сейчас я оглядываюсь назад, и это во многом была история искупления — я ходил в государственную школу и был на последнем месте во всем. Я с трудом поступил в юридическую школу, и, как и для всех в университете, это финансово сложный опыт. Мне казалось, что я не вписываюсь в шаблон, но я окончил университет и подумал, что сделаю это, и в конце концов решился на это, без стипендии от Lincoln's Inn я не смог бы пройти курсы адвокатов, чтобы получить квалификацию барристера. С 2017-го по 2022 год я получал отказы каждый год, и теперь я наконец-то сделал это", — поделился он.

Алдик признался, что это было сложно и сильно испортило его самооценку.

"Я был просто удивлен, у меня было три высших образования и практически везде я применял нужный опыт — я столько вложил в юриспруденцию, что вне этого пути я вовсю пытался получить любую работу. Если бы я не мог жить дома при поддержке моего отца, все это было бы невозможно. Даже сейчас у меня есть долг в размере 10 тысяч фунтов стерлингов, не считая фактического долга по студенческим финансам", — добавил он.

Напомним, женщине из-за внешности запретили ходить на работу, в пабы и школу. Мелисса Слоан также не очень охотно выходит на улицу из-за буллинга.

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