Мужчине сломали молотком замок на пенисе: он разошелся с любимой, забравшей ключ - видео

Он оказался в довольно затруднительном положении.
В Испании мужчине пришлось сломать молотком "ржавый" замок на пенисе после того, как он попрощался со своей девушкой, ушедшей с единственным ключом.
Купив замок для сексуальной игры со своей партнершей, ему пришлось пойти к тату-мастеру в Барселоне, чтобы узнать, смогут ли они его снять. Соответствующим видео женщина, известная как La Tuerta Piercer, поделилась в своем TikTok.
Неназванный мужчина приобрел замок около восьми месяцев назад и время от времени носил его со своей девушкой, пока она держала ключ.
Но три месяца назад пара разорвала отношения и девушка ушла, забрав ключ. Он пытался самостоятельно снять замок, но не удавалось. И к тому времени, когда он наконец забрал ключ у своей бывшей, замок уже заржавел.
Поэтому он обратился к татуировщице в каталонской столице с неотложной проблемой.
В ролике видно, как мужчина стоит спиной к камере, пока Ла Туэрта консультируется со своим коллегой Алексом.
Осматривая проблему в резиновых перчатках, они приходят к выводу, что замок заржавел, что еще больше усложняет его снятие. Поэтому было принято решение разбить его молотком.
@latuertapiercer Un candado aquí baix, una clau perdida i un final felix. Tu hubieses aguantado tanto? Perque jo hauria entrat en panico nuclear #candado #bds #cosasquepasan #exnovio #piercing #newpiercing #barcelona #madremia ♬ original sound — LA TUERTA
Интересно, что мастер отметила, что подобные инциденты она видит ежемесячно.
Видео стало вирусным в TikTok, собрав более 2 млн просмотров и 1500 комментариев.
- Мне все это казалось очень странным, а потом она вдруг сказала: "Мы видим это ежемесячно". В конце концов, я ошеломлена
- Это же надо такое придумать
- Я чуть не потерял сознание, когда услышал, как Алекс сказал: "Он очень ржавый"
- Ого! Вот это замок верности
Напомним, жителя Бразилии по имени Уайлдсон назвали "мужчиной-дьяволом" после трансформации своего тела. Он рассказал, как недавно раздвоил себе пенис.
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