Мужчине случайно заплатили зарплату в 367 раз больше: он отказывается возвращать деньги

На него подали в суд.

В Венгрии компания случайно перечислила сотруднику в 367 раз больше зарплаты.

Об этом пишет Slovenia Posts.

Весной мужчина заключил с компанией пробный контракт, который разорвали через месяц. После этого он потребовал, чтобы его зарплата, соответствующая 92 549 форинтам (238 евро), была переведена на счет австрийского банка.

Но вместо перевода 92 549 форинтов компания прислала 92 549 евро. Экс-работник отказывался вернуть огромную разницу и в результате на него подали в суд.

Теперь компания обвиняет его в "незаконном присвоении" после того, как мужчина привел ряд отговорок, чтобы не вернуть деньги, например, что у него нет доступа к своему счету в Австрии. При этом он снял около 15 500 евро наличными со своего австрийского счета через банкомат на юге Венгрии и перевел их на другой банковский счет.

Тем временем австрийским властям удалось зафиксировать большую часть денег на счете в австрийском банке и вернуть их компании.

В судебном порядке компания надеется вернуть оставшиеся деньги, а экс-работника могут оштрафовать.

Напомним, мужчина сорвал джекпот за несколько дней до выхода на пенсию. Стало известно, на какую сумму он разбогател.

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