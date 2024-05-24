Мужчине вернули утраченный 33 года назад кошелек: что в нем нашли

Потерянный кошелек вернули жителю Британской Колумбии, Канада, через 33 года.

Об этом пишет Comox Valley Record.

14-летний мальчик, рыбачивший с друзьями на пристани Комокс на острове Ванкувер, поймал неожиданный улов – кошелек, потерянный в 1991 году.

Ник Чаудхури рассказал, что в том году рыбачил на том месте, когда положил кошелек на камни, чтобы он не упал в воду.

"Однажды летним днем я взял удочку и пошел к пристани Комокс, когда был отлив", — вспомнил он. "Я перепрыгнул через край причала на камни волнореза. Когда я начал уходить, мой кошелек, лежавший в переднем кармане, торчал из шорт. Я посмотрел на место и помню, как держал кошелек и осторожно положил его на землю, думая: "Это то самое место, которое я должен запомнить".

Чаудхури говорит, что был шокирован, когда вернулся через несколько часов и не нашел никаких следов своего кошелька – ни его содержания, которое трудно было заменить.

"У меня там было все: свидетельство о рождении, удостоверение личности, карточка социального страхования – все, что принадлежало мне, было в этом кошельке", — сказал он в интервью CTV News.

В конце концов Ник был вынужден прекратить поиски и вернуться домой. Через несколько недель он купил идентичный кошелек взамен.

Тайна наконец-то раскрылась в этом месяце, когда Ник получил сообщение на Facebook от мужчины по имени Билл Ли, который рассказал, что его 14-летний сын Джейми нашел давно потерянный кошелек во время рыбалки на пристани. Джейми Ли рассказал, что он и его друзья копались в камнях, потому что один из подростков уронил контроллер для электрического скейтборда.

"Я сказал своим друзьям: "Ребята, я только что нашел чей-то кошелек". Я поднял его, открыл, а он очень потрескался. В нем были дыры, и его было тяжело открыть", — рассказал Ли.

Содержимое кошелька оказалось хорошо сохраненным, и Ли обратился за помощью к своему отцу после того, как нашел все документы, удостоверяющие личность.

"Я позвонил отцу, потому что этот мужчина, по-видимому, потерял свой кошелек очень давно, и я просто хотел вернуть его ему", — сказал Ли.

Со своей стороны Ник сказал, что думал, что сообщение в Facebook было мошенничеством, пока Билл Ли не прислал ему фото старого удостоверения личности.

"Я был в шоке", — сказал он.

Билл Ли смог доставить кошелек обратно в руки Чаудхури.

"Это как взрыв из прошлого", — говорит Ник. "На самом деле, я недавно думал о том, чтобы снова поехать и взять с собой детей. Тогда я не водил машину, поэтому ехал на велосипеде, и все было в моих карманах. Но теперь я собираюсь поехать и оставить все ценное, например, кошельки, в машине".

Напомним, пара во время ремонта раскопала пол на кухне и нашла сумму, изменившую их жизнь. Супруги обнаружили ценные монеты в керамической чаше.

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