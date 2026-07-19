Мужчине ввели 54 дозы антитоксина после укуса змеи: семью шокировал счет на $1,3 млн — фото

Реклама

В США Крис Хауарт едва не умер после того, как его дважды укусила гремучая змея во время визита к родственникам в Калифорнии.

Чтобы спасти мужчину, врачи ввели ему 54 флакона антитоксина, а лечение в двух больницах в конце концов обошлось примерно в 1,3 миллиона долларов, пишет NTK.

Об этом рассказала супруга пострадавшего Дженни Хауарт.

Реклама

Крис из штата Айдахо вместе с женой и тремя детьми провел несколько дней в гостях у родственников в Оровилле, штат Калифорния.

Когда семья уже собиралась уезжать домой, мужчина вышел в сад родителей и случайно наступил на что-то в тени. Сначала он решил, что это растение, однако на самом деле это была гремучая змея, дважды укусившая его за ногу.

Гремучая змея, укусившая Криса Хауарта / © needtoknow.co.uk

По словам семьи, состояние мужчины начало стремительно ухудшаться буквально в считанные минуты. У него онемел язык, резко разбухли лимфатические узлы, а легкие начали отказывать, пока медики боролись за его жизнь.

Через несколько дней после укуса ситуация стала еще более серьезной.

Реклама

У Криса диагностировали диссеминированный внутрисосудистый коагуляционный синдром — редкое, но потенциально смертельное нарушение свертывания крови, которое может поражать весь организм.

Медики больницы в Оровилле начали вводить большие дозы антитоксина, пытаясь остановить действие яда.

В общей сложности мужчина получил 54 флакона препарата, и лечение было настолько масштабным, что в медучреждении наконец закончился запас этого антитоксина.

После этого пациента срочно транспортировали вертолетом в Медицинский центр Стэнфорда, где ему назначили другой антитоксин, который наконец-то начал эффективно устранять симптомы.

Реклама

Крис провел под постоянным наблюдением врачей 12 дней. После стабилизации состояния его выписали, и он вернулся домой в Айдахо вместе с женой и детьми.

По словам Дженни, муж постепенно восстанавливается, но последствия укуса до сих пор сказываются.

"Крис чувствует себя примерно на 80%", - рассказала она изданию. "У него все еще есть боль и отек в ноге, усиливающиеся при большей физической активности".

Крис Хауарт / © needtoknow.co.uk

Самым тяжелым последствием, по ее словам, стала сильная продолжительная усталость.

Реклама

Семья признается, что во время госпитализации боялась худшего.

«Весь этот инцидент был достаточно пугающим для нашей семьи, пока он лежал в больнице, а его состояние постоянно колебалось».

Особо критическим моментом стало развитие синдрома.

«Мы все испугались одной ночью, когда у него развился диссеминированный внутрисосудистый коагуляционный синдром. В это время ситуация стала действительно страшной».

Реклама

После возвращения мужчины домой семья начала по-другому относиться ко времени, проведенному вместе.

«Мы очень рады, что он дома и что его состояние постепенно улучшается. Мы точно научились не воспринимать время, которое проводим вместе как семья, как само собой разумеющееся. Никогда не знаешь, когда это может быть твой последний день», – отметила она.

Рука Криса / © needtoknow.co.uk

Наибольшим потрясением после выписки стала сумма медицинских расходов.

По словам Дженни, страховка покроет часть счетов, однако предварительная общая стоимость лечения в обеих больницах составляет около 1,3 миллиона долларов.

Реклама

«У него есть страховка, и она, безусловно, покроет часть расходов. Мы еще не получили счет на свою часть, но общая сумма за обе больницы, которую мы увидели до вычета страхового возмещения, составляет около 1,3 миллиона долларов. В больнице нам сказали, что один флакон антитоксина стоит около 13 000 долларов, а ему ввели 54 флакона», - добавила Дженни.

Каждое решение о дополнительных дозах вызывало у мужчины беспокойство из-за их стоимости.

По словам Дженни, даже пребывание в отделении интенсивной терапии стоило огромных денег. За одну ночь в отделении интенсивной терапии в Стэнфорде только аренда палаты стоила 61 000 долларов.

После укуса Крис не может работать уже более семи недель.

Реклама

Жена объяснила, что муж исчерпал оплачиваемые отпуска и больничные еще раньше, когда перенес операцию.

«Крис не работает с 26 мая, и все это время он не получал зарплату. Это тоже было источником стресса».

Неопределенность с будущими медицинскими счетами и отсутствие заработка серьезно беспокоят семью.

«Само сознание того, что нас ждут большие счета за лечение, а он не получал зарплату уже более семи недель, заставляет нас волноваться за будущее. Мы очень благодарны тем, кто сделал пожертвования», - рассказала любимая пострадавшего.

Реклама

Чтобы компенсировать упущенный доход и покрыть медицинские расходы, семья запустила кампанию на GoFundMe.

Напомним, украинцев предупредили о ядовитой черной змее, которую часто путают с ужем.

Новости партнеров