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ТСН в социальных сетях

Крис Хауарт

Крис Хауарт / © needtoknow.co.uk

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
437
Время на прочтение
4 мин
Крис Хауарт

Мужчине ввели 54 дозы антитоксина после укуса змеи: семью шокировал счет на $1,3 млн — фото

Отец троих детей пережил 12 дней интенсивной терапии после укуса гремучей змеи, но теперь семью беспокоит гигантский медицинский счет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
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В США Крис Хауарт едва не умер после того, как его дважды укусила гремучая змея во время визита к родственникам в Калифорнии.

Чтобы спасти мужчину, врачи ввели ему 54 флакона антитоксина, а лечение в двух больницах в конце концов обошлось примерно в 1,3 миллиона долларов, пишет NTK.

Об этом рассказала супруга пострадавшего Дженни Хауарт.

Крис из штата Айдахо вместе с женой и тремя детьми провел несколько дней в гостях у родственников в Оровилле, штат Калифорния.

Когда семья уже собиралась уезжать домой, мужчина вышел в сад родителей и случайно наступил на что-то в тени. Сначала он решил, что это растение, однако на самом деле это была гремучая змея, дважды укусившая его за ногу.

Гремучая змея, укусившая Криса Хауарта / © needtoknow.co.uk

Гремучая змея, укусившая Криса Хауарта / © needtoknow.co.uk

По словам семьи, состояние мужчины начало стремительно ухудшаться буквально в считанные минуты. У него онемел язык, резко разбухли лимфатические узлы, а легкие начали отказывать, пока медики боролись за его жизнь.

Через несколько дней после укуса ситуация стала еще более серьезной.

У Криса диагностировали диссеминированный внутрисосудистый коагуляционный синдром — редкое, но потенциально смертельное нарушение свертывания крови, которое может поражать весь организм.

Медики больницы в Оровилле начали вводить большие дозы антитоксина, пытаясь остановить действие яда.

В общей сложности мужчина получил 54 флакона препарата, и лечение было настолько масштабным, что в медучреждении наконец закончился запас этого антитоксина.

После этого пациента срочно транспортировали вертолетом в Медицинский центр Стэнфорда, где ему назначили другой антитоксин, который наконец-то начал эффективно устранять симптомы.

Крис провел под постоянным наблюдением врачей 12 дней. После стабилизации состояния его выписали, и он вернулся домой в Айдахо вместе с женой и детьми.

По словам Дженни, муж постепенно восстанавливается, но последствия укуса до сих пор сказываются.

"Крис чувствует себя примерно на 80%", - рассказала она изданию. "У него все еще есть боль и отек в ноге, усиливающиеся при большей физической активности".

Крис Хауарт / © needtoknow.co.uk

Крис Хауарт / © needtoknow.co.uk

Самым тяжелым последствием, по ее словам, стала сильная продолжительная усталость.

Семья признается, что во время госпитализации боялась худшего.

«Весь этот инцидент был достаточно пугающим для нашей семьи, пока он лежал в больнице, а его состояние постоянно колебалось».

Особо критическим моментом стало развитие синдрома.

«Мы все испугались одной ночью, когда у него развился диссеминированный внутрисосудистый коагуляционный синдром. В это время ситуация стала действительно страшной».

После возвращения мужчины домой семья начала по-другому относиться ко времени, проведенному вместе.

«Мы очень рады, что он дома и что его состояние постепенно улучшается. Мы точно научились не воспринимать время, которое проводим вместе как семья, как само собой разумеющееся. Никогда не знаешь, когда это может быть твой последний день», – отметила она.

Рука Криса / © needtoknow.co.uk

Рука Криса / © needtoknow.co.uk

Наибольшим потрясением после выписки стала сумма медицинских расходов.

По словам Дженни, страховка покроет часть счетов, однако предварительная общая стоимость лечения в обеих больницах составляет около 1,3 миллиона долларов.

«У него есть страховка, и она, безусловно, покроет часть расходов. Мы еще не получили счет на свою часть, но общая сумма за обе больницы, которую мы увидели до вычета страхового возмещения, составляет около 1,3 миллиона долларов. В больнице нам сказали, что один флакон антитоксина стоит около 13 000 долларов, а ему ввели 54 флакона», - добавила Дженни.

Каждое решение о дополнительных дозах вызывало у мужчины беспокойство из-за их стоимости.

По словам Дженни, даже пребывание в отделении интенсивной терапии стоило огромных денег. За одну ночь в отделении интенсивной терапии в Стэнфорде только аренда палаты стоила 61 000 долларов.

После укуса Крис не может работать уже более семи недель.

Жена объяснила, что муж исчерпал оплачиваемые отпуска и больничные еще раньше, когда перенес операцию.

«Крис не работает с 26 мая, и все это время он не получал зарплату. Это тоже было источником стресса».

Неопределенность с будущими медицинскими счетами и отсутствие заработка серьезно беспокоят семью.

«Само сознание того, что нас ждут большие счета за лечение, а он не получал зарплату уже более семи недель, заставляет нас волноваться за будущее. Мы очень благодарны тем, кто сделал пожертвования», - рассказала любимая пострадавшего.

Чтобы компенсировать упущенный доход и покрыть медицинские расходы, семья запустила кампанию на GoFundMe.

Напомним, украинцев предупредили о ядовитой черной змее, которую часто путают с ужем.

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Дата публикации
Количество просмотров
437
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