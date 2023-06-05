Мужчине запретили летать из-за его имени: как его зовут

Однажды полиция даже провела обыск в его доме по той же причине.

Мужчине запретили летать судами британской авиакомпании EasyJet в течение десяти лет из-за его имени.

Об этом пишет ladbible.com.

21-летний Киран Харрис не знал о запрете на поездки, наложенном на его имя, пока не пора было забронировать отпуск в Аликанте, Испания.

Когда выпускник понял, что ему запрещено летать с авиакомпанией, он пришел к выводу, что произошла ошибка в идентификации и его перепутали с преступником. К слову, совпадение было не только в имени, но и в дате рождения.

Лишь накануне своей поездки из Ливерпуля он получил сообщение о своем запрете, несмотря на то, что забронировал номер за месяц.

Киран Харрис / Фото: ladbible.com

Ему сообщили, что из-за "предыдущего деструктивного поведения" ему запретили полеты до 15 марта 2031 года.

Человек, носящий его имя, был приговорен к 12 неделям заключения в 2021 году за оскорбительное поведение в пьяном виде на рейсе авиакомпании.

Говоря о путанице, невинный Киран сказал: "Я был шокирован. Я не мог полностью понять это. Меня больше не было в бронировании, я не имел места на рейсе, и мне не было смысла даже ехать в аэропорт. А прошлым летом в доме моей семьи появилась полиция, пытаясь допросить меня. Это было достаточно серьезно, но через пять или десять минут они поняли, что это был не я. Новости публикуются с фотографией этого человека и видно, что это не я. Они обвиняют меня в чем-то, тогда как если бы они увидели меня лично, любой человек смог бы увидеть, что это не я, это просто немного огорчает. Я думаю об изменении имени, если это продолжится".

В результате компания сняла запрет, увидев фотографию его паспорта.

"Нам очень жаль, что мистеру Харрису ошибочно сообщили, что он не может летать с нами. Мы приняли это решение добросовестно, поскольку у него то же имя и дата рождения, и он летел из того же региона Великобритании, что и пассажир, которого мы раньше не допускали на борт за серьезное правонарушение. Как только Харрис связался с нами, мы решили этот вопрос", — заявил представитель авиакомпании.

Впрочем, Харрис утверждает, что ситуация была очень напряженной и он не собирается пользоваться услугами этой авиакомпании: "Это снизило вероятность того, что я захочу летать с ними в будущем".

Полиция также направила письмо мужчине, в котором извинилась за путаницу.

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