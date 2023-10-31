Мужчине запретили выезд за границу из-за фамилии

Он сменил свою старую фамилию на "более смешную".

Британец не может уехать за границу, поскольку его фамилия "слишком грубая".

Об этом пишет Mirror.

Несколько лет назад Кенни Кеннард ради смеха сменил свою фамилию на "Фу-Кеннард" и сумел получить водительские права на новое имя, но теперь шутка имела неприятные последствия.

Когда истек срок действия его паспорта, его заявление на получение нового было отклонено, поскольку его имя "слишком грубое" и "может повлечь оскорбление".

Кенни Фу-Кеннард / Фото: SWNS

Кенни из Бьюда в Корнуолле трижды подавал апелляцию на вердикт Паспортного управления Ее Величества, но министерство внутренних дел дало отказ.

И поскольку Кенни не хотел снова менять свою фамилию, он смирился с идеей проводить каникулы только в Великобритании.

"С одной стороны, мне все это кажется забавным, как всем моим друзьям. Но мне тоже трудно поверить, что это имя может быть истолковано как-то иначе, чем смешное и немного бессмысленное. Это просто шутка. Я согласен с политикой Министерства внутренних дел, что не все имена приемлемы, например, слова, вызывающие расовую ненависть, или что-то подобное. Фу-Кеннард не оскорбление, и я возражаю против того, чтобы они отрицали мое выбранное имя", — прокомментировал инцидент он.

Кенни Фу-Кеннард / Фото: SWNS

В официальных правилах перечислен ряд "имен, которые могут вызвать возмущение или оскорбление", которые можно классифицировать как "неприемлемые" и не подходящие для паспорта. К ним относятся использование нецензурных слов; откровенно сексуальные ссылки; неуместный религиозный подтекст; вульгарные, оскорбительные или клеветнические в отношении человека; использование имени живого или умершего человека, что может повлечь за собой общественное беспокойство".

Кенни сказал, что Министерство внутренних дел сообщило ему, что оно приступит к рассмотрению заявления на получение паспорта только в том случае, если он либо сменит свое имя на приемлемое, либо будет использовать свое прежнее имя.

Напомним, женщина сменила фамилию на случайную, нашедшую в Google. Она выбирала между двумя вариантами.

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