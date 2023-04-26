Мужчину арестовали из-за извращенного секса: что он сделал (фото)

В Великобритании мужчина совершил половой акт с чайкой.

40-летнего Дэвида Ли поймали, когда он доставлял себе удовольствие, стоя на коленях над беспомощной птичкой. Об этом пишет mirror.co.uk.

Инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, произошел рано утром в переулке в Сандерленде, Тайн-энд-Вир.

Сообщается, что преступник во время процесса смотрел порно на своем мобильном телефоне.

40-летний мужчина совершил половой акт с чайкой / Фото: mirror.co.uk

Дело было заслушано в магистратском суде Южного Тайнсайда. Прокурор Лесли Берджес сообщила, что Ли погнался за одной птицей, прежде чем подобрать меньшую чайку. Затем он спустил штаны и дал птице "легкого пинка", как услышал суд.

Ли был арестован в ближайшей закусочной. Он сказал полиции, что подобрал чайку, потому что думал, что она ранена, и искал в своем телефоне, что ему делать.

Но вместо того чтобы искать номер телефона ветеринара, как он утверждал, полицейские показали, что Ли на самом деле просматривал порносайты.

Со своей стороны адвокат мужчины сказал, что Ли имеет "психическое заболевание", и попросил подготовить психиатрическое заключение к вынесению приговора.

Судьи отложили рассмотрение дела для вынесения приговора 23 мая.

Напомним, недавно в США полиция задержала 19-летнюю девушку, которая занималась сексом с собаками. Ей светит до 10 лет лишения свободы.

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